Debi Nova quiere impulsar e inspirar a las mujeres en un videopodcast

El rostro y la voz de la cantautora costarricense Debi Nova tienen una cercanía, como nunca antes, con la audiencia. Esto gracias al lanzamiento del videopodcast Círculos 3:33, en el que impulsará el empoderamiento femenino y, además, compartira variadas experiencias junto a diferentes invitadas.

En el videopodcast, que se transmite desde el 5 de agosto y cada dos semanas por todas las plataformas de podcast y por el Facebook de Teletica.com, Debi Nova cuenta con la compañía de Melissa Quirós, gerente de Hija de Tigre, tienda de ropa que se ha extendido y acercado a las mujeres de distintas maneras.

Una de ellas es a través de Círculos 3:33, espacio de empoderamiento y apoyo femenino, creado por Hija de Tigre y Debi Nova, que tiene la finalidad de “compartir un espacio virtual donde podremos conversar entre nosotras sobre los temas que más nos interesan, para apoyarnos y elevarnos mutuamente”, afirman.

Debi Nova y Melissa Quirós dirigen las conversaciones en el videopodcast 'Círculos 3:33'. Foto: Cortesía

Ahora el empoderamiento que Debi y Melissa comparten en Cïrculos 3:33 evolucionó y también contará con un videopodcast con el que podrán alcanzar a más personas.

“Además de la música, el empoderamiento femenino ha sido una de mis pasiones, principalmente porque, a lo largo de mi vida, han sido mujeres fuertes quienes me han inspirado y me han ayudado a salir adelante. Me llena de felicidad y agradecimiento iniciar esta etapa con Círculos 3:33 y así conectar con más mujeres y empoderarnos mutuamente”, dijo Nova por medio de un comunicado de prensa.

Por su parte, Melissa Quirós comentó que para ella lanzar este proyecto representa un sueño cumplido.

“Nos permite continuar con la labor que comenzamos hace más de dos años con Círculos 3:33, donde nos apoyamos y elevamos mutuamente. Sabemos que aún queda mucho por hacer y construir, este es el camino”.

El videopodcast contará con 14 episodios en los cuales habrá testimonios de diferentes mujeres que han aportado de diferentes maneras a la sociedad.

Asimismo, con la intención de ser un espacio inclusivo, cada transmisión contará con interpretación en LESCO, a cargo de Estefanía Carvajal, de INLesco.