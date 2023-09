Así debutó la hija de Ginnés Rodríguez en la televisión: ‘Ahora entiendo las carreras de mi mamá’

Luciana Zamora Rodríguez, la hija mayor de la presentadora Ginnés Rodríguez, vivió una experiencia memorable la noche de este viernes 8 de setiembre cuando se convirtió en la conductora de Informe 11, de Repretel. La niña, de 10 años, no estuvo sola en tan importante labor: Samantha Fallas, hija del productor del programa de las historias de Repretel, Frederick Fallas, fue su dupla.

Luciana Zamora Rodríguez, la hija mayor de Gerardo Zamora y Ginnés Rodríguez, siempre se ha sentido cómoda con las cámaras. Este 8 de diciembre tuvo su debut y lo disfrutó mucho. Foto: Repretel para LN

Las niñas presentaron el programa como parte de la celebración del Día del Niño y la Niña que se festeja este 9 de setiembre. Para ambas, la experiencia fue asombrosa. Las pequeñas, autorizadas por sus padres, contaron a La Nación cómo vivieron este debut frente a las cámaras.

Luciana Zamora mencionó que todo fue “muy lindo”.

“La experiencia fue muy linda, me gustó mucho y ahora entiendo por qué mi mamá pasa en esas carreras”, dijo la niña con referencia a, entre otras cosas, tener que aprenderse el guion.

“Me costó aprenderme el guion y fue difícil decidir el peinado, no me gustaba cómo se veía”.

Luciana, además, experimentó el proceso en que la vestuarista Adriana Chinchilla le ayudó a elegir su outfit.

“Enviamos tres ideas y Adri eligió el primero. Ganó el outfit que escogimos entre mi mamá y yo”, dijo la niña.

Samantha Fallas y Luciana Zamora presentaron juntas dos notas de 'Informe 11'. Foto: Repretel para LN

Ginnés Rodríguez, quien apareció junto a su compañera Charlyn López, ambas disfrazadas de princesas, resaltó lo bien que lo hizo Luciana y el aprendizaje que le quedó tras esta oportunidad.

“Hubo situaciones de nervios donde de pronto las cosas no salen a la primera, hay que seguir instrucciones y hay momentos abrumadores.

“Yo le dije a Luci que lo que más me había gustado fue que, pese a que se había sentido así (abrumada) en algún momento, ella siguió adelante. Eso no solo es una lección en la parte de comunicación, sino una lección de vida de que no todo sale a la primera, que estar frente a una pantalla y su manejo tiene horas de práctica detrás (...)”.

Luciana, estudiante de cuarto grado, contó que cuando supo que iba a presentar el programa se puso muy feliz y que estaría dispuesta a volver a hacerlo. Con respecto a la labor junto a su compañera Samantha, Luciana y Ginnés resaltaron lo bonito del trabajo en equipo.

“Fue una experiencia bonita”, dijo Luciana Zamora.

La noche del jueves 7 de setiembre, la niña se enteró que presentaría el programa; su madre le dio la noticia como sorpresa, ya que sabe lo mucho que a Luciana le gustan las cámaras. La pequeña, quien es fruto del matrimonio entre Ginnés y Gerardo Zamora, contó que le gustaría ser modelo. En octubre del 2022, ella y su mamá desfilaron juntas en una pasarela.

Samantha Fallas, de 11 años, es hija del productor de 'Informe 11', Frederick Fallas. La niña siempre había querido salir en televisión. Foto: Repretel para LN

Por su parte, la joven presentadora Samantha Fallas, de 11 años, contó lo feliz que se sintió de finalmente aparecer en las cámaras de Informe 11.

“Tenía como 10 años de estarle pidiendo a mi papá que me sacara”, comentó la estudiante de sexto grado.

La hija de Frederick Fallas resaltó lo agradable que fue experimentar todo lo que implica estar frente a las cámaras, incluyendo el uso del audífono a través del cual escuchaba las instrucciones.

Sobre su experiencia con Luciana, la niña comentó que fue bonito, que anteriormente la había conocido “de pasada” y que esta vez pudieron compartir más en el set televisivo, lo que representó un sueño cumplido para las dos.