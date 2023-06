Sasha Campbell: De rapear en la calle a llevar el ‘soul’ al Teatro Nacional

Sasha Campbell regresa al Teatro Nacional 20 años después de su debut como solista. Fue en el 2003 cuando el escenario del recinto josefino le dio el banderazo de salida a su carrera, y ahora, en el 2023, ella regresa con una trayectoria sólida, consolidada como una de las voces femeninas más potentes del país.

“Mi lanzamiento como solista lo hice ahí en mayo del 2003. Es un lugar espectacular. Los teatros tienen una magia especial, pero el Teatro Nacional es el lugar más hermoso de este país. El escenario es lindísimo. Como artista me siento sumamente honrada por presentar mi música ahí, porque hace 20 años fue una presentación de jazz con toques urbanos”, recordó Campbell.

En los años 90, Sasha Campbell aprovechaba su talento en la música para rapear en la calle. Ahora, ella estrenará un disco muy personal titulado '7 formas de Soledad'. (Cortesía)

La artista festejará su trayectoria el sábado 17 de junio. Será un espectáculo en el que hará un repaso por sus canciones de siempre, pero en el que también aprovechará para presentar su más reciente producción de estudio: 7 formas de soledad.

También contará con el apoyo de “invitados de lujo”, como ella misma llamó a los colegas que la acompañarán en tarima. Edín Solís, Luis Ángel Castro, Manuel Monestel, Adrián Goizueta, Ramón Mejía “Perrozompopo”, Miguel Solari, Nakury, Masauko Chipembere, son algunos de esos amigos que estarán con Sasha en el show.

El espectáculo se complementa con la banda de cuatro músicos que han trabajado con la cantante en los últimos 12 años, además de las coristas Imany Campbell, Rowena Scott y Laura Ramírez.

El recital, en el que Sasha cantará junto a sus amigos sus propias canciones y además interpretará las de ellos, es a las 8 p. m. Las entradas están a la venta en el sitio www.eticket.cr. Los precios y localidades son $65 (luneta central, butaca y palcos platea), $55 (palcos personales), $32 (galería central) y $22 (galería lateral).

De rapear a ser una diva del soul y el R&B

Desde que era pequeña, la música ha sido parte fundamental en la vida de Sasha. En su casa, sus padres siempre fomentaron el arte.

“Cuando entendí el llamado de la música y empecé a cantar pensé que era por ‘Diosidencia’, porque nunca me imaginé que me iba a dedicar a esto”, recordó la intérprete.

La carrera de la artista ha viajado por muchos sonidos y géneros, pero curiosamente es conocida por ser una de las precursoras del rap y el Hip-hop en el país. En los años 90, cuando daba sus primeros pasos en la música, ella hacía rap callejero y cantaba en festivales de música por todo el país, recordó la producción del concierto en un comunicado de prensa.

En su trayectoria, ha sido voz de grupos nacionales como Natural Vives, Inami y Squad. Además es periodista y ha destacado como locutora de radio y presentadora de televisión.

“Todo lo que tengo en mi vida se lo debo a la música”, dijo Sacha, recordando una anécdota que la hizo darse cuenta de la importancia de ser cantante. Sasha contó que en el regreso de un viaje fuera del país, llenó el formulario de ingreso y puso como profesión periodista.

“Mi mamá lo vio y me preguntó que a dónde me había llevado el periodismo. Me cuestionó que por qué me daba miedo decirle a la gente que soy cantante si eso era mi vida y lo que me daba el sustento. A partir de ahí aprendí a darle valor a lo que estaba haciendo”, contó.

Sasha Campbell es periodista y también ha destacado como locutora de radio y presentadora de televisión. (JOHN DURAN)

En esta travesía llamada arte, Sasha agradece y reconoce que su voz y su talento le han proporcionado comida, casa, viajes, experiencias y también la oportunidad de conocer a muchas personas maravillosas que han sido parte de su historia. Es por eso que el concierto en el Teatro Nacional tiene un tinte de fiesta, pero más que eso, es un acto de agradecimiento por todo el apoyo que ha recibido a lo largo de su carrera.

“Es una celebración sumamente importante para mí, porque tengo mucho por qué agradecer. Doy gracias porque hubo días difíciles y pese a ellos aquí estoy, 20 años después. Quiero celebrarlo con las personas que han sido parte de este proceso del que me siento tan orgullosa”, comentó.

“Pocas veces en la vida tenemos la oportunidad de agradecer y celebrar. La felicidad no está en el destino, sino en el recorrido y yo estoy muy feliz por el camino que he vivido”, concluyó.