-Siempre me gusta tomar el camino difícil para, precisamente, tener que esforzarme; no me gustan las cosas fáciles. Me gusta sentir que me cuesta un poco realizar las cosas, no quiero malacostumbrarme. Al haber tratado de dar cada paso dentro de la actualidad musical todos estos años y acercarme a cada género musical para mí fue muy importante porque la música ha ido cambiando y eso me ha permitido no aburrirme, sino adaptarme. Es fantástico que en estos últimos tiempos estos sonidos que ahora están tan de moda son aquellos con los cuales yo empecé; me da mucho placer encontrarme con algo que no me es extraño.