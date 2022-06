Diego el Cigala sobre su concierto en Costa Rica: ‘Les recomiendo que lleven Kleenex’

¿Cuál es el secreto para que Volver, volver, la ranchera más ranchera de todas, suene espectacular en la voz de un cantaor de flamenco? La respuesta la tiene Diego el Cigala, quien a través de los años ha usado su talento para darle a la música latinoamericana un sonido muy particular, muy a su estilo, pero siempre respetando el legado de las obras.

El público costarricense tendrá pronto la oportunidad de escuchar la ranchera Volver, volver, la salsa de Juanito Alimaña, el tango Garganta con arena o el bolero Lágrimas negras interpretadas por el español Diego el Cigala en un concierto que promete emociones al límite de principio a fin.

En su trayectoria, Diego el Cigala ha cantado grandes homenajes a la música latina. Entre sus discos destacan tributos al tango, la salsa, el bolero y ahora a la música mexicana. (Sony Music)

“Creo que hay que llevarse unos buenos paquetitos de kleenex y una botellita con agua para las emociones del concierto”, recomendó El Cigala en una entrevista virtual que le ofreció a Viva hace unos días.

Y es que sí, en los conciertos del español hay de todo: risas, llantos, gritos, alegrías, tristezas...¿y cómo no? si en el repertorio del Cigala la música latina, esa que él mismo define como negra e intensa, están presentes todos estos sentimientos y toman un tenor aún más fuerte cuando es la voz poderosa de Diego la que la interpreta.

El concierto será el 24 de julio en el Centro de Convenciones de Costa Rica, un venue más grande de los que Diego está acostumbrado a cantar en el país. “La cosa va creciendo”, dijo emocionado.

Sobre su espectáculo, la relación que tiene con los sonidos latinos y el respeto que ha mostrado con sus tributos a grandes compositores e intérpretes como Armando Manzanero y Vicente Fernández, El Cigala habló con La Nación.

“Volver a los escenarios es volver a vivir, volver a soñar pero con un sueño hecho realidad; el presentarme por ejemplo con mi gente de Costa Rica a la que yo quiero tanto y amo”, explicó visiblemente emocionado y feliz por reencontrarse con su público costarricense al que le prometió hacer en su concierto un amplio repaso por discos como Cigala & tango, Lágrimas negras, Cigala canta a México y, por supuesto, Indestructible.

“Yo creo que va a ser un largo recorrido en el que la gente va a vibrar de emoción porque sobre todo a mí me tienen un cariño muy grande los costarricenses y yo les tengo un cariño que es pura vida, que es sincero. Siempre me han abierto el corazón, siempre que hemos ido a tocar”, agregó.

-Es un concierto intenso...

-Eso es lo que me gusta, que desde el minuto uno ya esté la gente con la emoción, con las añoranzas y los recuerdos. Date cuenta de que hacemos una música que está reflejada desde nuestros queridos padres que escuchaban todos estos boleros de la vida hasta la juventud que ahora nos va siguiendo.

-Por qué un artista de flamenco le hace un homenaje a la música latinoamericana?

-¿Sabes por qué? Porque es música del alma, son sonidos negros, sonidos del alma, sonidos de la tierra y del pueblo que tienen que ver mucho con el flamenco. El sonido latino tiene mucho que ver con el flamenco, se basan mucho en rítmica siempre y sus letras dicen muchas verdades porque siempre hablan de amor, de desamor, de lo que es el engaño o la alegría, la tristeza y el dolor; las letras flamencas son parecidas a las del bolero, son muy románticas y también estremecedoras en la pena. Por ahí me siento muy libre y eso la gente lo recibe rapidísimo.

-¿Cuáles son los retos para que un cantaor de flamenco acople su voz a los estilos de estas canciones?

-La explicación es que es de alma y corazón. Lo que manda es ese alma y ese corazón que te están diciendo lo que te va y lo que no te va. Yo escojo repertorios y los miro muchísimo porque tienen que ser temas que de alguna manera me emborrachen de felicidad, que me hagan llorar, me hagan emocionarme y sentir. Ahí es donde El Cigala entra a saco. También lo hago con mucho cariño y mucho respeto bien sea en la música mexicana, en el bolero, el tango...yo siempre todo lo voy a canalizar desde el punto del flamenco que soy, de ese cantaor de flamenco porque sino, no sonaría así, sonaría a más de lo mismo.

”Lo que tiene de bonito es coger todos esos temas y ponerles una voz flamenca que transmita y que sobre todo en esos boleros, aparte de transmitir, que impacte al momento de la interpretación”.

En el año 2018 Diego el Cigala se presentó en el teatro Melico Salazar como parte de la gira de promoción de su disco 'Indestructible'. (Mayela López)

-En los últimos tiempos la música latina ha perdido a grandes representantes, especialmente amigos suyos mexicanos...

-Estos tiempos nos han golpeado tan duro que México está de luto, se quedó huérfano. Imagínate la pérdida de mi querido amigo don Armando Manzanero, ese genio y figura hasta la sepultura, o don Vicente Fernández que fue otro genio; también se fue Juan Gabriel y mi querida Chavela Vargas, lo que pasa es que siempre nos va a quedar la música de ellos que siempre va a estar viva en nuestros corazones, por eso he hecho este homenaje con todo mi cariño y respeto.

-Cada vez que viene a Costa Rica hay un cariño que no se puede (o no se debe) ocultar...

-¡Ay, yo los amo. Los amo! Tengo muchos amigos en mi querido Costa Rica. Me han invitado muchas veces y siempre que he estado de gira he prometido que tengo que ir con la familia e irme unos días a ese bello país ya no en calidad de trabajo sino en calidad de disfrutar con mi gente y de entrar a ver ese Costa Rica en primera persona, de estar unos cuantos días y meterme por los bosques, que hay tanta naturaleza tan bonita.

El espectáculo de Diego el Cigala en Costa Rica será en el Centro de Convenciones de Costa Rica el 24 de julio a las 7 p. m.

Las entradas ya están a la venta en el sitio www.specialtickte.net. Los precios y localidades son: ¢816.000 (Lounge VIP con salas disponibles para paquetes de seis personas), ¢110.000 (Platinum), ¢91.000 (Gold), ¢75.000 (platea) y ¢35.000 (general).

En el lugar habrá venta de bocadillos y bebidas.