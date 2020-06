–Me mantengo de emociones. La esencia del cantaor no se puede perder nunca, yo no puedo dejar nunca de ser flamenco. Yo he escuchado las rancheras en mi época de mozo, cuando tenía 25 años, y cantaba en los tablaos, las he escuchado en vida con mis padres, he tenido esa dicha de vivir también el flamenco de los años 80 y 90, que era maravilloso porque era un flamenco muy poderoso. Estamos hablando de 30 años atrás, cuando yo ya escuchaba rancheras, pero lo que nunca me esperaba era hacer una producción tan grande y tan bonita como esta.