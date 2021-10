Coldplay en Costa Rica: Ministerio de Economía revela que emitió permisos de preventa para segunda fecha

La página oficial del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) publicó que la organización del concierto de Coldplay en Costa Rica tiene los permisos para realizar la preventa de entradas para dos espectáculos: el ya casi agotado show del 18 de marzo de 2022 —como estaba anunciado— y una eventual segunda fecha para el día siguiente, 19 de marzo del 2022.

Si bien esto podría interpretarse como que la agrupación ofrecería un segundo espectáculo en el Estadio Nacional, hasta el momento Coldplay no ha incluido dicha fecha en su agenda del Music of the Spheres World Tour. Tampoco en la plataforma www.eticket.cr hay detalles de un posible segundo recital de la banda británica.

Viva contactó a Juan José Rojas, de la empresa BLieve, que funge como productora local del espectáculo de la mano de las internacionales SD Concerts y Live Nation, para consultar sobre la publicación del MEIC. “No habrá un segundo concierto confirmado. En este momento lo que publicó el MEIC es una contingencia que se previó para un segundo concierto a nivel de la distribución de aforo por las medidas sanitarias, pero al día de hoy no está confirmado que sea para una segunda fecha”,explicó el productor.

[ Coldplay en Costa Rica: Zonas agotadas y miles de personas procurando comprar sus entradas en preventa ]

Por temas de fechas y logística, todo apuntaría a que no hay problema con que Coldplay toque, si así se decide, una fecha más en Costa Rica, ya que el montaje en el Estadio Nacional estaría listo y el siguiente concierto agendado de la gira será hasta el 22 de marzo en República Dominicana.

La agrupación llevará la primera parte de su gira por Latinoamérica solamente a Costa Rica, República Dominicana y México; el resto del recorrido lo hará por países de Europa y en varias ciudades de Estados Unidos.

Coldplay escogió a Costa Rica como la primera parada de su gira mundial 'Music of the Spheres' en el 2022. (Facebook)

Preventa de entradas

Este lunes 18 de octubre se habilitó la preventa de un 70% de las entradas para el concierto del 18 de marzo y la mayoría del aforo se vendió en pocos minutos. El jueves 21 la venta será abierta para todo tipo de pago con el restante 30% de boletos para todas las localidades.

A pocos minutos de haberse habilitado la preventa varias localidades ya aparecían agotadas en el sitio www.eticket.cr. Miles de personas procuraron comprar sus boletos en esta modalidad, que es exclusiva para los clientes de las tarjetas American Express (Amex), emitidas por BAC Credomatic.

En un principio, la preventa estaba pactada para iniciar a las 10 a. m., pero por problemas técnicos la producción y BAC Credomatic habían anunciado que se iba a activar hasta las 2 p. m. Sin embargo, la situación se resolvió antes de lo esperado y fue a las 11 a. m. que la tiquetera empezó con la preventa.

“El atraso de una hora se dio por unos ajustes técnicos de último momento, para poder asegurar el ancho de banda de todas las compras. Se hicieron las pruebas y ya estamos trabajando con el 100% de la normalidad. Ofrecemos las disculpas a los fans de Coldplay por ese retraso, estamos seguros de que la gente que quiere comprar sus entradas estará frente a la computadora todo el día”, comentó Juan José Rojas, de la empresa productora BLieve.

Cada transacción de venta permitirá que el comprador adquiera un máximo de cinco entradas. Con la compra el público adquiere un compromiso para cumplir con los requisitos de salud el día del concierto, que son contar con el esquema completo de vacunación contra la covid-19 (con la segunda dosis aplicada antes del 4 de marzo), uso de mascarilla durante la actividad y distanciamiento social.