Coldplay en Costa Rica: estas son las canciones que podría tocar la banda este fin de semana

La cuenta regresiva es cada vez más corta, faltan apenas tres días para que la agrupación británica Coldplay haga un despliegue de tecnología, música y talento en los dos conciertos que tiene pactados para realizarse este fin de semana en el Estadio Nacional, en La Sabana. Costa Rica será la sede de inauguración para la gira mundial Music of the Spheres y el show promete ser todo lo que los fans del grupo esperan.

La banda, liderada por Chris Martin, ideó todo un plan para que su tour internacional fuera lo más amigable con el ambiente, pero fuera de las impresionantes baterías recargables, el piso cinético y el confeti biodegradable; los seguidores del grupo están muy atentos a cuáles serían las canciones que Coldplay vaya a interpretar en vivo.

La inauguración de la gira mundial 'Music of the Spheres', de Coldplay, la conformarán dos conciertos en Costa Rica. (James Marcus Haney)

Los conciertos en Costa Rica serán los primeros del recorrido mundial así que no hay mucha información sobre cuál será el posible repertorio de las presentaciones; sin embargo, el sitio especializado setlist.fm publicó una lista de temas que, en buena teoría, son los que Coldplay tocará.

Es claro que el grupo aprovechará sus recitales para promocionar su disco Music of the Spheres, el noveno álbum de estudio que han publicado en su historia. Por ese motivo es que varias de las canciones del show serían de dicho disco; pero también harían un recorrido por sus anteriores publicaciones como A Rush of Blood to the Head, X&Y, Viva la Vida or Death and All His Friends, Parachute y Ghost Stories.

Según setlist.fm, este podría ser el repertorio que interprete Coldplay en nuestro país:

Disco: Music of the Spheres

Higher Power

Human Heart

People of the Pride

My Universe

Coloratura

Disco: A Rush of Blood to the Head

Clocks

The Scientist

Disco: X&Y

Fix You

Disco: Viva la Vida or Death and All His Friends

Viva la vida

Disco: Parachutes

Yellow

Disco: Ghost Stories

A Sky Full of Stars

Insistimos en que esta lista es solo una suposición y que el repertorio que los artistas toquen en suelo tico podría cambiar sustancialmente, incluso podrían ser más temas. La lista de canciones hecha por el sitio está basada en presentaciones que ha hecho Coldplay en los últimos meses, como la que ofreció en la Expo Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, en febrero del 2022.

Setlist.fm asume que el espectáculo abrirá con la intensa Higher Power y que al final del show sonarán A Sky Full of Stars y Coloratura.

Siendo que Coldplay toque las 11 canciones de esta lista, su presentación podría extenderse por un poco más de una hora, pero habría que sumarle el tiempo que los músicos interactúen con el público.

Music of the Spheres

El noveno disco de estudio de Coldplay se estrenó en octubre del 2021. Este es el segundo álbum de corte conceptual que publica la agrupación.

Music of the Spheres fue inspirado, según había dicho Chris Martin, en la Cantina Band de Star Wars. La producción ahonda en una temática espacial y está ambientado en un sistema planetario ficticio llamado The Spheres.

Cada canción del disco representa uno de los cuerpos celestes que conforman The Spheres.

El montaje del escenario en el Estadio Nacional, para los conciertos de Coldplay, ha sido un trabajo intenso. (Rafael Pacheco Granados)

“Es un poco más grandioso en su sonido. Las canciones son lo primero, pero el marco del título de Music of the Spheres decía fácilmente qué canciones podrían encajar en él. Pero siempre estás a merced de lo que las canciones decidan mostrar”, dijo Chris Martin en una entrevista sobre su última producción.

El experimentado compositor y productor sueco, Max Martin, acompañó a la banda en la grabación y producción del disco. Según los músicos, su aporte principal fue llevarlos a grabar de menos a más, aprovechando los espacios en las orquestaciones.

La producción cuenta con varias colaboraciones, entre ellas Selena Gómez en el tema Let Somebody Go, We Are King y Jacob Collier en Human Heart y la banda surcoreana BTS en My Universe.