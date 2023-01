Solomon James en la pasarela de Giorgio Armani: así lo logró el modelo tico

Solomon James tiene apenas 18 años, pero desde que a sus tempranos 17 tocó una pasarela, no ha dejado de aparecer en los eventos más relevantes del mundo de la alta costura, modelando para prestigiosas marcas de lujo.

En días recientes, el joven limonense fue parte de los modelos que mostraron lo nuevo de Giorgio Armani y Emporio Armani, en el marco de la Milán Fashion Week. El costarricense tuvo dos apariciones en cada uno de los importantes desfiles.

El 14 de enero modeló para Emporio Armani y el 16 para la marca de lujo italiana Giorgio Armani. Para Solomon ambas experiencias fueron increíbles, sobre todo porque pudo conocer a Giorgio Armani, el famoso diseñador, y admirarse de cómo a sus 88 años continúa creando y montando destacados shows.

“Ambas pasarelas fueron muy bonitas, tanto la de Emporio Armani, en la que me encantó mi look, como en la pasarela de Giorgio Armani. En las dos tuve dos outfits. Fue increíble estar ahí con el diseñador Giorgio. Lo respeto demasiado, sacar dos shows en un Fashion Week es admirable. Muchos diseñadores duran mucho solo para uno, él ya tiene su edad y sigue con colecciones muy buenas”, comentó.

Para Solomon, sigue siendo emocionante cada nueva experiencia sobre las pasarelas, pues todas las oportunidades se han ido presentando con rapidez. “Estoy muy feliz por haber trabajado con otra marca demasiado legendaria. Ojalá pueda seguir trabajando con Giorgio Armani”, dijo el modelo, quien agradece poder estar presente en el mercado europeo.

Como anteriormente ha informado Viva, de La Nación, Solomon empezó su carrera desfilando para Louis Vuitton; luego Dior lo quiso en sus desfiles e, incluso, le dieron el privilegio de abrir la pasarela del show Cápsula Primavera 2023, el 19 de mayo del 2022. Luego de esto volvió a caminar para la firma francesa en Egipto; ha estado en pasarelas para Ralph Lauren y estuvo en Qatar con el diseñador nacional Óscar Ruiz.

El modelo no se detiene y su plan es continuar así en el mundo de la alta moda.

Solomon James mencionó que ahora mismo planea moverse por Europa y, en sus planes, también está Nueva York. Actualmente se encuentra enfocado en seguir asistiendo a castings y crecer más en este mundo, que le llegó por casualidad una tarde mientras disfrutaba en la playa. Allí, el agente Rob Chamaeleo lo descubrió.

Justamente Chamaeleo, fundador de The Aegency, agencia madre de Solomon, comentó que para ellos “el show de Armani ha sido muy especial”, esto porque su modelo masculino más presente (Solomon) se lució en la pasarela. También celebró que Nico, un talento alemán que ficharon también, estuvo en el desfile de Giorgio Armani.

“Solomon es el primer top model costarricense con este prestigio en la alta moda”, enfatizó Rob, quien agregó que el propósito de la agencia también es visibilizar a Centroamérica en el mundo.

¿Qué viene para Solomon? El joven talento prometió mucho trabajo y esfuerzo. Además, quiere volver a crear contenido en su canal de Youtube e Instagram, donde aparece como Solomon James e invita a las personas a seguirlo para ver su material.

Adicionalmente tiene planes para el país que tanto extraña. Sueña con construir un lugar para convertirlo en Airbnb y así tener ingresos en caso de que por alguna razón imprevista no pueda modelar. Por si fuera poco, como aporte a su amado Limón, le encantaría construir un skatepark para ver a la niñez disfrutar sanamente, tal y cómo la ha hecho él durante toda su vida, sobre todo, en el mar.

“Estoy muy agradecido por todo. He podido vivir mucho este último año. He aprendido demasiado. Poder viajar, ver las diferentes culturas, como las de Egipto y Qatar, es muy interesante. Poder viajar y conocer a tanta gente me hace sentir tan agradecido, tengo amigos por todo lado. Entiendo un poco más del mundo. Siempre hay sacrificios pequeños, como estar lejos de la familia mucho tiempo, o no poder surfear, pero no me puedo quejar, pues me ha salido un chance de uno en no sé cuántos millones. Es una suerte poder estar aquí”, añadió Solomon James.

Solomon James durante la pasarela de la firma italiana Girogio Armani. Foto: Gorunway/The Aegency para LN

El costarricense Solomon en su segunda salida para Emporio Armani, el pasado 14 de enero. Foto: Gorunway/The Aegency para LN

Solomon James en una de sus salidas en la pasarela de Emporio Armani, la cual está dirigida a un público más joven y que sigue ciertas tendencias. Foto: Gorunway/The Aegency para LN