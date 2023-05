Modelo Esteban Chavarría ya despertó del coma: ‘Va mejor, gracias a Dios’

Esteban Chavarría se aferra a la vida por segunda vez. El modelo costarricense, quien sobrevivió en el 2009 luego de que varios atacantes le dispararan, volvió a salir adelante tras una situación de salud. El pasado 13 de mayo despertó del coma al que fue inducido en abril, para tratarle una neumonía bacteriana.

Chavarría se enfermó durante un viaje a Argentina y al regresar a Costa Rica su estado de salud se complicó, pues se contagió de covid-19. Él fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos del hospital Calderón Guardia.

Esteban Chavarría es el primer modelo usuario de silla de ruedas en Costa Rica. Foto: Instagram

El 24 de abril, su hermano David Chavarría contó a La Nación que Esteban se había puesto mal días antes y que por ello los médicos le conectaron un pulmón artificial para ver si podía respirar por sí solo.

Chavarría, conocido por ser el primer modelo costarricense usuario de silla de ruedas, sufrió una lesión renal, una lesión hepática y, además, había entrado en un shock séptico. Sin embargo el 13 de mayo, cuando los médicos lo despertaron del coma inducido, todo salió bien y hoy se recupera en el centro médico.

“Esteban va mejor. Gracias a Dios ya despertó del coma. Está con una traqueotomía para alimentarse. Despertó hace como semana y media”, comentó David Chavarría, el hermano mayor del modelo.

Según David, su hermano permanece estable. Por ahora no habla debido a un malestar en la garganta, no obstante, le ha expresado a su familia que se ha sentido un poco aburrido de permanecer tanto tiempo en el hospital. Actualmente permanece más tranquilo.

“De su pulmón está un poco mejor. Ya tiene un 40% de sanidad. Va mejorando. En el caso del riñón está un poco dañado, pero el doctor dice que va a salir bien. Esteban está super bien”, agregó.

Según David Chavarría, la esperanza de los médicos siempre fue que Esteban saldría adelante.

“Para la familia ha sido muy doloroso porque esta es la segunda ocasión en la que él ha estado así (la primera fue en el 2019 luego de que lo atacaran), pero ahorita estamos muy unidos. Mi mamá lo acompaña todos los días en el hospital y nosotros siempre vamos a verlo”.

Esteban Chavarría, de 35 años, permanece estable en el hospital Calderín Guardia. Foto: Archivo

"Siempre se puede salir adelante"

Chavarría es el primer modelo usuario de silla de ruedas en Costa Rica y es conocido por su historia de perseverancia y optimismo. Ha protagonizado diferentes pasarelas en el país e impactado la vida de muchas personas gracias a su testimonio.

En el 2017, cuando protagonizó la campaña de Tiendas Ekono y era embajador de la marca deportiva Reebok, Esteban contó su historia a La Nación.

Su vida cambió en el 2009. Era jugador de Liga Deportiva Alajuelense pero un ‘bajonazo’ truncó su profesión. Luego de que sus atacantes le dispararan, Esteban perdió la movilidad de sus piernas. Desde entonces es usuario de silla de ruedas.

“No importa lo que enfrente, siempre se puede salir adelante. A mí me dejaron en silla de ruedas y con esfuerzo soy lo que soy”, dijo aquella vez.

En la entrevista agregó: “Yo trato de romper esquemas y barreras, en lo que es foto me gusta a veces salirme de la silla y que vean que uno no se limita solo a la silla, eso les gusta mucho. Me llena de alegría que me tomen en cuenta porque eso significa que hago las cosas bien”.

Chavarría se convirtió, además, en el primer modelo en desfilar en silla de ruedas en Fashion Week San José.

Su mensaje de inclusión y esperanza siempre está presente en sus posteos en redes sociales, donde es seguido por más de 250.000 usuarios.