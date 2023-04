Modelo Esteban Chavarría continúa luchando por su salud: ‘Sigue delicado’

El modelo Esteban Chavarría continúa luchando por su salud, informó su hermano David. Desde hace 11 días permanece en el Hospital Calderón Guardia y se encuentra en coma inducido desde el sábado 15 de abril.

Chavarría, de 35 años, está siendo atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos luego de que en un viaje a Argentina, en Semana Santa, él contrajera una neumonía bacteriana.

Su estado de salud se complicó porque al llegar a Costa Rica el modelo se contagió de covid-19.

“Mi hermano se puso bastante mal este fin de semana. Le conectaron un pulmón artificial para ver si puede empezar a respirar por sí solo”, dijo David Chavarría.

Esteban Chavarría es el primer modelo usuario de silla de ruedas en Costa Rica. Foto: Instagram

El hermano de Esteban comentó que el modelo tiene una lesión renal, una lesión hepática y, además, había entrado en un shock séptico.

“Los médicos esperan que los antibióticos empiecen a hacer efecto, antes no estaban funcionando porque él no podía respirar solo, por eso le pusieron el pulmón artificial. Él está delicado”, agregó.

Se necesitan donadores Copiado!

David Chavarría comentó que están requiriendo donadores de sangre, por lo que la familia solicita apoyo.

“Funciona cualquier tipo, pueden donarla en el Hospital Calderón Guardia a nombre de Esteban Chavarría”, dijo.

El hermano mayor del modelo expresó su gratitud a todas aquellas personas que se han preocupado por Esteban.

“Lo más importante son las oraciones de la gente. Lo que más necesitamos de las personas son los buenos deseos para ver si puede salir de esta”.

LEA MÁS: Modelo Esteban Chavarría permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos

“Siempre se puede salir adelante” Copiado!

Chavarría es el primer modelo usuario de silla de ruedas en Costa Rica y es conocido por su historia de perseverancia y optimismo. Ha protagonizado diferentes pasarelas en el país e impactado la vida de muchas personas gracias a su testimonio.

En el 2017, cuando protagonizó la campaña de Tiendas Ekono y era embajador de la marca deportiva Reebok, Esteban contó su historia a La Nación.

Su vida cambió en el 2009. Era jugador de Liga Deportiva Alajuelense, pero un ‘bajonazo’ truncó su profesión. Luego de que sus atacantes le dispararan, Esteban perdió la movilidad de sus piernas. Desde entonces es usuario de silla de ruedas.

Esteban Chavarría tiene 11 días de estar hospitalizado. Foto: Instagram

“No importa lo que enfrente, siempre se puede salir adelante. A mí me dejaron en silla de ruedas y con esfuerzo soy lo que soy”, dijo aquella vez.

En la entrevista agregó: “Yo trato de romper esquemas y barreras, en lo que es foto me gusta a veces salirme de la silla y que vean que uno no se limita solo a la silla, eso les gusta mucho. Me llena de alegría que me tomen en cuenta porque eso significa que hago las cosas bien”.

Chavarría se convirtió, además, en el primer modelo en desfilar en silla de ruedas en Fashion Week San José.

Su mensaje de inclusión y esperanza siempre está presente en sus posteos en redes sociales, donde es seguido por más de 250.000 usuarios.