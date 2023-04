Modelo Esteban Chavarría permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos

El modelo costarricense Esteban Chavarría se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Calderón Guardia, en San José, así trascendió la mañana de este jueves 20 de abril en el programa Buen Día, de Teletica.

Según informó un familiar de Chavarría a los presentadores de la revista matutina, el hombre, de 35 años, está siendo atendido luego de que en un viaje a Argentina, en Semana Santa, él contrajera una neumonía bacteriana. Su estado de salud se complicó porque al llegar a Costa Rica el modelo se contagió de covid-19.

Esteban Chavarría es conocido por su trabajo como modelo y además por su mensaje de optimismo y perseverancia. Foto: Cortesía

“Los médicos lo indujeron a coma para tratarlo. Lo intubaron, está pegado a un respirador artificial. Me encontré un mensaje de su hermano en Instagram pidiéndonos que nos uniéramos en oración y que le mandáramos un mensaje”, comentó el presentador Randall Salazar.

Según Salazar, el hermano de Esteban le dijo que le enviaran mensajes al modelo, pues aunque se encuentra en estado de coma “es capaz de escuchar mensajes y de recibir buena energía”.

“Queremos pedirles a ustedes, que lo recuerdan, quienes lo siguen en redes, que eleven una oración para que salga de este proceso difícil. Esa (la oración) es una buena forma de aportar a la vida de este muchacho que tanto nos ha aportado”, dijo Salazar.

Randall, Nancy Dobles, Thais Alfaro y Omar Cascante, presentadores del espacio, le enviaron los mejores deseos a Esteban.

Esteban Chavarría es el primer modelo usuario de silla de ruedas de Costa Rica. Foto: Instagram

Chavarría es el primer modelo usuario de silla de ruedas en Costa Rica y es conocido por su historia de perseverancia y optimismo. Ha protagonizado diferentes pasarelas en el país e impactado la vida de muchas personas gracias a su testimonio.

En el 2017, cuando protagonizó la campaña de Tiendas Ekono y era embajador de la marca deportiva Reebook, Esteban contó su historia a La Nación.

Esteban Chavarría permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos luego de enfermarse en Argentina y complicarse en Costa Rica. Foto: Cortesía

Su vida cambió en el 2009, era jugador de La Liga Deportiva Alajuelense, pero un ‘bajonazo’ truncó su profesión. Luego de que sus atacantes le dispararan, Esteban perdió la movilidad de sus piernas. Desde entonces es usuario de silla de ruedas.

“No importa lo que enfrente, siempre se puede salir adelante. A mí me dejaron en silla de ruedas y con esfuerzo soy lo que soy”, dijo aquella vez.

En la entrevista agregó: “Yo trato de romper esquemas y barreras, en lo que es fotos me gusta a veces salirme de la silla y que vean que uno no se limita solo a la silla, eso les gusta mucho. Me llena de alegría que me tomen en cuenta porque eso significa que hago las cosas bien”.

Chavarría se convirtió, además, en el primer modelo en desfilar en silla de ruedas en Fashion Week San José. Su mensaje de inclusión y esperanza siempre está presente en sus posteos en redes sociales, donde es seguido por más de 250.000 usuarios.