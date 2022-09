Sujeto insulta a Belinda frente a Christian Nodal ¿Cómo reaccionó el cantante?

Nuevamente Christian Nodal cantó en público y el nombre de Belinda, su exnovia, salió a relucir mientras el cantante sostenía el micrófono, pues un hombre insultó a la artista frente a él. El video ya circula en redes sociales y no dejó muy buena referencia del cantante regional mexicano.

Nodal estuvo en un bar de Guadalajara bebiendo y cantando varios temas del famoso Vicente Fernández, en el video se le escucha cantar el tema de adoloridos Acá entre nos.

Christian Nodal se tapa tatuaje de los ojos de Belinda

Mientras cantaba, un hombre lo animó con con frases como: “échale Christian”, “ese es mi amigo Christian”, “acuérdate Christian”; y en un momento al hombre se le escucha decir: “chinga tu madre Belinda”.

Tras estas palabras, Nodal simplemente se rió y le dio la mano al sujeto, para luego continuar con el tema. Las críticas por la reacción no se hicieron esperar, algunos seguidores aseguraron que Nodal aún sigue “ardido”, mientras que otros indicaron que aunque ya no sean pareja, el mexicano no debió reírse tras el insulto que recibió Belinda, pues eso “no es de caballeros”.

A la par de esta polémica, el intérprete compartió en sus historias de Instagram un video en el que camina a la orilla de la playa y de la mano con su nueva novia, la rapera argentina Cazzu.

Nodal cantando canción de Vicente Fernández pic.twitter.com/x4HOrH3DJO — Lo + viral (@VideosVirales69) September 13, 2022

