Selena Gomez protagonizará película dentro del regional mexicano en homenaje a Linda Ronstadt

Selena Gomez asumirá el papel de la intérprete estadounidense Linda Ronstadt en una próxima película, en la cual se explorará la vida de la leyenda de la música de los 70. Aparte de sus éxitos en inglés, Ronstadt también fue muy popular por sus notables interpretaciones en el género regional mexicano junto a destacados conjuntos de mariachi.

Aunque aún no hay más detalles sobre la biografía cinematográfica, tanto Gomez como Ronstadt insinuaron la existencia de este proyecto. Selena compartió una imagen en la que se le ve leyendo las memorias de Linda del 2013, tituladas Simple Dreams.

El notable parecido físico entre Selena y la joven Linda, sumado a la conexión de ambas con la música y sus raíces mexicanas, destaca como elemento adicional. Ronstadt, actualmente con 77 años, dejó una huella significativa al lanzar en 1986 el álbum Canciones de mi padre, una producción de música mexicana tradicional con mariachi. Este álbum alcanzó la notable cifra de 2.5 millones de ventas en los Estados Unidos, consolidándose como uno de los más vendidos en un idioma distinto al inglés en la historia discográfica estadounidense.

Entre los temas que conforman dicho disco se encuentran La cigarra, Los laureles, La charreada, Hay unos ojos y Dos arbolitos, todos interpretados en español y acompañados de mariachi. Este trabajo le valió a Ronstadt un Grammy en la categoría de Mejor interpretación mexicana-estadounidense.

La película podría permitir que Selena Gomez explore su faceta musical en español y participe en la interpretación de música regional mexicana, siguiendo así los pasos de Linda Ronstadt.

A través de Instagram, Linda Ronstadt, reconocida principalmente por sus contribuciones al rock, folk y country, expresó su aprobación de que Selena Gomez asuma su papel en la película sobre su vida. La dirección del filme estará a cargo del manager de Ronstadt, John Boylan, y del cineasta James Keach, quienes previamente produjeron el documental Linda Ronstadt: The Sound of My Voice en 2019, disponible en Prime Video.

Linda Ronstadt, considerada pionera como la primera mujer latina en alcanzar el éxito en la música en inglésen Estados Unidos, nació en Tucson, Arizona, en el seno de una familia mexicano-estadounidense. A lo largo de su carrera, defendió con orgullo sus raíces latinas, incorporando la música mexicana en su repertorio.

Selena Gomez, también de ascendencia mexicana y con habilidades tanto actrices como de cantautora, compartió recientemente en un episodio del podcast Smartless su decisión de retirarse de la música después de lanzar su próximo álbum este año. Enfatizó que su verdadera pasión es la actuación, y que su incursión en la música comenzó mientras formaba parte de la maquinaria de Disney en la serie Los hechiceros de Waverly Place (2007-2012).

En la actualidad, Gomez es la protagonista de la serie de HBO Only Murders in the Building, junto a los veteranos comediantes Steve Martin y Martin Short. Este año, está programado el estreno de su próxima película Emilia Pérez, la cual será su primera incursión en el cine en español.

Por su parte, Linda Ronstadt se retiró de la escena artística en 2011, un año después de revelar que fue diagnosticada con la enfermedad de Parkinson en 2012, lo que afectó su capacidad vocal. A lo largo de su ilustre carrera, Ronstadt grabó 30 álbumes de estudio, participó en más de 120 producciones discográficas y logró vender más de 100 millones de discos.

Selena Gomez asumirá el rol de Linda Ronstadt en un próximo filme.

