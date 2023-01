Príncipe Harry asegura que William lo agredió durante una conversación sobre Meghan Markle

Los problemas no parecen acabar en la familia real británica y es que hace pocas horas trascendió que el príncipe Harry aseguró que fue atacado físicamente por su hermano, el príncipe William, durante una discusión sobre su esposa, Meghan Markle.

Según The Guardian la pelea sucedió en el 2019 y, de acuerdo con ese medio, Harry se refiere a eso en su nuevo libro Spare, que sale a la venta el próximo 10 de enero.

En el escrito, al que The Guardian tuvo acceso anticipadamente, Harry cuenta que el príncipe de Gales llegó a donde vivía en ese entonces con su pareja, en Nottingham Cottage, en los terrenos del Palacio de Kensington y trató a Meghan de “difícil, grosera y abrasiva”.

“Dejó el agua, me llamó por otro nombre y luego vino hacia mí. Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rompió mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”, escribió Harry en su libro, según el medio británico.

Posteriormente, Harry afirmó que William lo instó a devolver el golpe, pero que él se negó a hacerlo. William se fue pero luego regresó, “luciendo arrepentido” y se disculpó, según el artículo de The Guardian, citando la obra.

No obstante, esta no sería la primera vez que Harry se refiere a una agresión por parte de su hermano mayor, pues en la docuserie de Netflix Harry & Meghan, el hijo menor de Carlos y Diana recordó que cuando dejó la realeza William perdió el control durante una reunión.

“Fue aterrador que mi hermano me gritara y que mi padre dijera cosas que simplemente no eran ciertas, y que mi abuela se sentara ahí en silencio mientras lo asimilaba todo”, dijo el duque de Sussex, en el quinto episodio de la segunda entrega. “La parte más triste fue la brecha que creó entre mi hermano y yo”, agregó.

