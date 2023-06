Nicole Roper, hija de Lynda Díaz: ‘Entiendan que yo ya no quiero seguir sufriendo...’

Nicole Roper, una de las dos hijas de Lynda Díaz, volvió a abrir su corazón en redes sociales para comentar sobre el durísimo momento por el que está pasando.

Según aseguró en una publicación de Instagram, los médicos le recomendaron hacerse una nueva operación, esta vez una especie de trasplante, pero no proveniente de otra persona, sino de ella misma.

¿Cómo es eso? Al parecer, ella tiene un riñón que sí le funciona y otro que del todo no, entonces, quieren hacer una cirugía investigativa para ver si se puede trasplantar un órgano de una misma persona.

Nicole Roper Díaz, una de las dos hijas de Lynda Díaz, comparte en sus redes sociales la lucha diaria contra los padecimientos que la aquejan. (Captura de pantalla)

“Estoy sufriendo y prestándome para cirugías investigativas y exploratorias simplemente porque soy un proyecto. Yo no puedo obtener un trasplante externo, no hay forma de meter un riñón externo, la única manera es hacerlo internamente con mi riñón que sí funciona establemente.

“Aparte de eso estoy sufriendo del dolor, me duele la bolsa, me duele la piel, estoy cansada, harta, no he parado de trabajar, trabajo hasta las tres de la mañana tratando de hacer mi sueño realidad y por primera vez esta semana no he estado en citas médicas. Yo entiendo que mi nefrólogo está tratando de prevenir una muerte repentina, pero hay una parte de mí como que ha aceptado que si es lo que tiene que pasar, va a pasar, no quiero estar en cirugías que solo me causan más dolor, la que acabamos de hacer no hizo más que traumarme más y darme dolor irreparable”, comentó.

LEA MÁS: Nicole Roper Díaz abre el corazón en ‘Un café con Coco’, su programa de Instagram

Nicole Roper, quien en redes sociales es conocida como Coco, se enfrenta a complejas consecuencias derivadas de una sobreirradiación, la cual le aplicaron cuando luchaba contra un cáncer cervical. Desde entonces ha tenido que enfrentar varias operaciones quirúrgicas.