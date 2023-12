Nicky Jam habla sobre su notable pérdida de peso luego de someterse a un bypass gástrico

El cantante Nicky Jam, conocido por su trayectoria en el reggaetón, reveló haberse sometió a una cirugía de bypass gástrico hace seis meses. Desde entonces, ha perdido 110 libras (45 kilos) gracias a esta intervención médica que le redujo el tamaño de su estómago.

En una entrevista con el medio estadounidense People, el cantante confesó que tomó la decisión después de batallar con su peso durante años, especialmente porque forma parte de una industria que le exige estar en forma para realizar películas y vídeos.

Nicky Jam perdió 110 libras después de su cirugía de bypass gástrico. Con constante ejercicio y un cambio en la dieta, asegura que esta cifra seguirá aumentando. (Instagram Nicky Jam)

Su determinación llegó a los 42 años, después de ver los resultados positivos de un amigo cercano que también se sometió a este procedimiento quirúrgico.

Si bien estaba nervioso antes de la cirugía, se animó porque era algo que realmente quería hacer. Ahora, menciona sentirse mucho mejor, al experimentar un mayor nivel de felicidad y buenas condiciones de salud.

Para mantenerse en forma, el cantante también incorporó el ejercicio a su rutina. A diario practica baloncesto con sus amigos, ya sea en su hogar o durante sus viajes.

Las dificultades de Nicky Jam luego del bypass gástrico

Sin embargo, Jam también compartió algunas de las dificultades que ha enfrentado desde la cirugía. Para poder obtener resultados exitosos, debió cambiar su dieta por completo, al punto que lloró durante los primeros días porque no podía comer líquidos y sólidos al mismo tiempo.

“Estaba bebiendo líquidos y cosas así y me estaba volviendo loco. No voy a mentir (...). Estás obligado a no comer. Ni siquiera puedes beber líquidos y comer al mismo tiempo. Como tu estómago es tan pequeño, te llenarás (muy rápido). Entonces es como si tuvieras que aprender a comer, esperar 20 minutos y luego beber un poco de líquido”, expresó el reggaetonero.

Por ello, su recomendación para quienes consideran seguir este camino es prepararse mentalmente, ya que no resulta sencillo.

Actualmente, el artista dijo estar comprometido por cuidar de su salud, mientras trabaja en un nuevo álbum para sus fanáticos y anticipa la llegada de su próxima gira mundial.