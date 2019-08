View this post on Instagram

Detrás de una boda existen una serie de detalles que preparar y gracias a la vida pude tener a mi querido amigo y diseñador @erickbendana08 detrás de cada detalle de los vestidos de mi gran día ❤️ . Me acuerdo aquella noche en la que estábamos preparando mi traje típico para Miss Universo en la que me dijiste que el vestido de mi boda me lo hacías tú y así fue ❤️ . Erick al igual que todos los invitados estaban confundidos ya que nadie sabía sobre nuestra boda 👰 🎩 y aún así logró diseñar a la perfección el vestido perfecto para una noche perfecta ❤️ . Gracias amigo de mi alma por ser mi otro yo y estar pendiente de cada momento importante de mi vida ❤️❤️❤️ . #erickbendaña #erickbendañabridal #nicaragua #costarica #married