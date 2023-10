Millie Bobby Brown molestó al equipo de ‘Stranger Things’ tras fuertes críticas

Millie Bobby Brown, la actriz y modelo británica, atrajo la atención del público después de expresar críticas sobre su trabajo en la serie Stranger Things durante una conversación con la revista Glamour el 16 de octubre.

“Cuando estás lista, dices: ‘Está bien, hagamos esto. Abordemos esta última temporada y vámonos de aquí’”, agregó. A la vez, destacó “las herramientas y los recursos” que la serie le brindó para poder convertirse “en una mejor actriz”.

Millie Bobby Brown expresó en otras ocasiones que ya quiere terminar su actuación en la serie Stranger Things.

Las críticas de la actriz han generado malestar entre algunas personas que trabajan detrás de escena en el exitoso programa, según informó el medio británico Daily Mail. Los detractores de la actriz argumentan que debería “respetar” la serie que la catapultó a la fama y que se ha convertido en la base de su carrera.

Más allá de que esta vez sus palabras despertaron una fuerte polvareda dentro del set, esta no es la primera vez que la actriz explicita su deseo de que el programa termine.

Millie Bobby Brown en una de las escenas de la famosa serie de Netflix.

En marzo, le dijo a la revista Seventeen: “Definitivamente, estoy lista para terminar. Siento que la historia ya está llegando al punto máximo y sólo necesita una resolución. Además Stranger Things ha estado en nuestras vidas durante mucho tiempo”.

En ese mismo artículo, aclaró: “Pero estoy muy dispuesta a decir adiós a este capítulo de mi vida y abrir otros nuevos. Estoy lista para crear historias que son importantes para mí y centrarme en el panorama general. Pero estoy realmente agradecida al programa”.

La estrella británica, cuya fortuna se estima en 14 millones de dólares, supuestamente cobró 20 mil dólares por cada episodio de la primera temporada, antes de recibir un significativo aumento a 250 mil dólares por capítulo en la tercera, según informó Deadline.

Glamour eligió a la actriz de 19 años como la Mujer del Año para su revista. En la portada Millie habla sobre el feminismo, el fin de su actuación en Stranger Things y su próximo matrimonio.

Millie Bobby Brown posando para la revista Glamour.

Además de haber obtenido una cifra millonaria por su participación en la saga de Enola Holmes, Brown es propietaria de su propia línea de productos de belleza y ropa, llamada Florence by Mills. También fue nombrada embajadora de la marca de moda francesa Louis Vuitton el año pasado y debutó en una campaña de lentes de sol junto a la modelo Karlie Kloss y el cantante Lous and the Yakuza. Además, se unió a la agencia de modelos IMG y protagonizó campañas para Calvin Klein, Pandora, Moncler y Samsung.

Stranger Things, la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer, es una de las ficciones más populares del catálogo de Netflix, y la gran aceptación de su última temporada ha dejado en claro que los televidentes están muy emocionados con el desfile de monstruos que asolan al pueblo de Hawkins y están ansiosos por conocer el desenlace de la historia.

