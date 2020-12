De acuerdo con medios internacionales como El Comercio, Marca, The Hollywood Reporter y AS; el gigante de producción vetó la participación de Depp en la popular saga y no quieren que aparezca ni siquiera en la más pequeña escena de las próximas películas. “Disney ya se había alejado del futuro de Depp en Piratas mucho antes del juicio de Reino Unido, incluso si no había cortado los lazos”, explicó The Hollywood Reporter en una nota.