Eugenio Derbez quedó varado en un aeropuerto de Nueva York por un curioso regalo

El actor y comediante mexicano, Eugenio Derbez, compartió en sus redes sociales que fue detenido en un aeropuerto de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Eugenio publicó en sus historias de Instagram el incómodo episodio vivido debido al peculiar obsequió que le dio una seguidora y que decidió llevar consigo en su vuelo hacia Los Ángeles, California.

La dama, a quien nombró como “Lady Sandía”, le regaló una pieza de esta fruta con su rostro tallado en ella. El comediante agradeció el gesto efusivamente, comentando en un video compartido en sus historias de Instagram: “Chequen esto, ahí está tallada mi cara en una sandía, pero vean el trabajo, el detalle, es una obra de arte; o sea, sí la talló en una sandía”.

Derbez, quien visitaba la Gran Manzana como invitado en un programa de televisión, conoció a la seguidora durante su estancia. Sin embargo, al regresar a Los Ángeles, donde reside habitualmente, el inusual regalo provocó inconvenientes con el personal de seguridad del aeropuerto.

A través de mensajes compartidos en la misma plataforma, Derbez explicó que luego de la revisión de su equipaje, le impidieron abordar su vuelo: “Me tienen detenido, o sea, no detenido; me tienen esperando en lo que revisan mi equipaje porque me encontraron la sandía que me regaló “Lady sandía” en la calle”.

El protagonista de No se aceptan devoluciones confesó que anticipó este inconveniente, pero debido al tiempo limitado que tenía en la ciudad, no pudo hacer otra cosa más que llevar consigo el original retrato. Entre risas, añadió: “No sabía qué hacer con ella y dije: ‘¿Qué hago, me la llevo a Los Ángeles o se la doy a algún fan de Nueva York y la autografío?’ Entonces le puse mi firma, pero ya no me dio tiempo de avisarle a la gente... el caso es que la traje y aquí en seguridad me tienen detenida la sandía y a mí”, explicó entre risas.

Afortunadamente, después de un considerable lapso, Eugenio logró proseguir su viaje, llevando consigo a su inusual compañera. No obstante, solicitó consejos a los usuarios sobre qué hacer con la sandía.

Al parecer, al final no pudo desprenderse de ella. Derbez compartió un video en el que se le ve guardándola en el refrigerador de su hogar, acompañado de la leyenda: “Fin de la historia”.

