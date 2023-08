El doloroso correo de Angelina Jolie a Brad Pitt sobre la venta de viñedo en Francia

Brad Pitt y Angelina Jolie continúan inmersos en su disputa legal. Se filtró un correo electrónico que la actriz envió a su exmarido como evidencia para respaldar sus reclamos sobre el viñedo que ambos habían adquirido en Francia.

El sitio Radar Online obtuvo una copia del mensaje que Jolie le escribió a Pitt en 2021, en el que le comunicaba su intención de abandonar el negocio.

La pareja compró durante su matrimonio la finca Chateau Miraval, valuada en 164 millones de dólares (unos ₡88.406 millones), con el plan de dejársela a sus hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne, como herencia.

Correo de Angelina Jolie Copiado!

“Pongo esto por escrito para no emocionarme hablando. He llegado a una decisión dolorosa, con el corazón encogido, que quiero compartir contigo. Sabes cuánto deseaba comprar Miraval, como negocio familiar, como lugar para visitar juntos y como lugar para celebrar reuniones diplomáticas y humanitarias”.

“Por encima de todo, es el lugar al que trajimos a casa a los mellizos y donde nos casamos sobre una placa en memoria de mi madre. Un lugar que albergaba la promesa de lo que podría ser y donde pensé que envejecería. Incluso ahora me resulta imposible escribir esto sin llorar. Voy a atesorar mis recuerdos de lo que fue hace una década”, continuó.

“Pero también es el lugar que marca el principio del fin de nuestra familia, y de un negocio centrado en el alcohol”, sigue su carta.

“He intentado mantenerme abierta al negocio, verlo como algo que podía ser positivo para nuestra familia, y por eso no me he alejado. Tenía la esperanza de que de algún modo se convirtiera en algo que nos mantuviera unidos y encontráramos luz y paz. Ahora veo que realmente querías que me fuera y seguramente te alegrará recibir este correo”, escribió Jolie.

La actriz declaró que no estaba de acuerdo con el manejo del negocio. “En los últimos cuatro años he visto muchos comportamientos desconsiderados, dinero gastado de formas que yo no habría aprobado y decisiones tomadas sobre las que no se me consultó”.

Además, agregó: “me duelen las decisiones que se han tomado y que no muestran ningún interés en compartir el negocio o cambiarlo fundamentalmente en algo que sería más sano para nuestros hijos”.

“Sobre todo, me ha sacudido la reciente estrategia que se ha lanzado para vender el alcohol. Me parece irresponsable y no es algo que quisiera que vieran los niños. Me recordó tiempos dolorosos”, argumentó Jolie.

“Todo esto me dice muy claramente que la visión tuya y los demás en el negocio, no es una que yo pueda compartir. No creo que pueda involucrarme, ni pública ni privadamente, en un negocio basado en el alcohol, cuando el comportamiento alcohólico dañó tan profundamente a nuestra familia”, expresó con dureza.

El correo de Angelina Jolie hace referencia al daño causado por el alcohol en su familia y se relaciona con la pelea que tuvieron en un avión privado, la cual culminó en su petición de divorcio.

“Veo dos caminos a seguir”, aseguró la estrella, que apoyaba en su escrito la opción de que Pitt vendiera la empresa y se alejara “de este duro y doloroso capítulo de nuestras vidas”.

Jolie expresó que si la propuesta no era de agrado para Pitt, estaría dispuesta a que él comprara su parte tanto en la propiedad como en el negocio.

“En cualquier caso, creo que tenemos que seguir adelante para sanar y centrarnos en lo que une a nuestra familia, y hacerlo rápidamente. Espero que podamos llegar a una decisión al respecto en privado, ya que no deseo exponer problemas familiares ni perjudicar los negocios de las familias implicadas”, explicó Jolie.

“Miraval para mí murió en septiembre de 2016, y todo lo que he visto en los años posteriores lo ha confirmado tristemente”, finalizó.

Pitt demanda a Angelina por la venta de su parte Copiado!

Pitt interpuso la demanda después de que ella vendiera su participación en el negocio a una tercera empresa llamada Stoli, bajo la dirección de un oligarca ruso llamado Yuri Shefler.

Según Pitt, Jolie le había asegurado que no realizaría ninguna venta sin su consentimiento, lo cual incumplió. Además, el actor alega que Stoli y Shefler llevaron a cabo una adquisición hostil de la compañía.

En su demanda, Pitt busca que se invalide la venta realizada por Jolie.

Jolie demanda a Brad por $250 millones Copiado!

Por su parte, Jolie presentó una demanda contra Brad por la suma de $250 millones (unos ₡134.765 millones), interpuesta por la antigua empresa de Jolie, Nouvel.

La demanda acusa tanto a Pitt como a su equipo de haber hecho un uso indebido de los activos de Chateau.

Jolie niega la existencia de un acuerdo por escrito que la obligara a obtener la aprobación de Pitt antes de vender su parte.

Para respaldar su postura en el caso, la actriz ha presentado varios documentos, incluido el correo electrónico que envió a Pitt el 21 de enero de 2021, para informarle de su deseo de abandonar Chateau.

