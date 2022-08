Brad Pitt habría agredido a Angelina Jolie física y verbalmente en vuelo privado

La actriz Angelina Jolie está dispuesta a hacer lo que sea para que el FBI le expliqué por qué se archivó una denuncia presentada en el 2016 contra su exesposo Brad Pitt, en el que lo acusaba de agresión física y verbal contra ella y sus hijos.

Los hechos a los que la estrella de Maléfica hace referencia, ocurrieron el 14 de setiembre del 2016 en su avión privado, cuando viajaban desde Niza, Francia, rumbo a Estados Unidos con sus seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los mellizos Vivienne y Knox. Este enfrentamiento fue la gota que derramó el vaso en la separación de la pareja.

Aunque anteriormente se habló del incidente, fue hasta este 2022 que medios internacionales especializados como Page Six y NBC News obtuvieron el informe oficial.

Brad Pitt y Angelina Jolie se separaron en el 2016. Foto: El comercio.

En el documento, Angelina asegura que Brad la acusó de “arruinar a esta familia” durante una acalorada discusión que llegó a la agresión verbal y física. Al escuchar la discusión, uno de sus hijos habría intervenido y le preguntó a ella que si estaba bien, a lo que Pitt habría respondido: “No, ella no está bien, está arruinando a esta familia, está loca”.

En ese momento, según indica Page Six basado en el informe, uno de sus hijos contestó: “¡No es ella, eres tú, idiota!”. Esas palabras habrían molestado a Pitt, quien aparentemente corrió hasta el menor hasta que Jolie, quien ya tenía varias lesiones, lo detuvo.

Antes de ello, Pitt ya había ofendido a uno de sus hijos, diciendo que: “Ese niño parece un maldito niño Columbine”, haciendo referencia al tiroteo de la secundaria Columbine, en 1999.

Angelina Jolie y sus hijos están de vacaciones en Costa Rica

La protagonista de Tomb Raider detalló en el informe, según NBC News, que en un momento Pitt “la agarró por la cabeza, la sacudió, luego la agarró por los hombros y la sacudió”, que golpeó varias veces el techo del avión y que más tarde derramó cerveza sobre ella mientras dormía.

Tras el hecho, la actriz habría presentado fotos de las supuestas agresiones a ella y a sus hijos al FBI para una investigación, sin embargo, en noviembre de 2016 el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles cerró la investigación y nunca se presentaron cargos penales contra el actor.

“El fiscal adjunto de los Estados Unidos y el jefe adjunto de la División Criminal de los Estados Unidos discutieron el caso en noviembre de 2017 antes de que se tomara la decisión de no proceder con los cargos contra Pitt”, dice Page Six.

Angelina Jolie viajaba junto a sus hijos al momento del enfrentamiento con Brad Pitt. (AFP)

Ante ello, medios internacionales consideran que ahora la actriz demandó al FBI de forma anónima y bajo el nombre de Jane Doe.

“Se cree que en abril la actriz solicitó documentos relacionados con una investigación sobre Pitt, supuestamente en un intento por averiguar por qué no se presentaron cargos penales contra su ex después del vuelo de 2016 que la llevó a solicitar el divorcio”, añade Page Six.