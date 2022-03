Camilo y los Montaner están de luto: ‘lloro de pensar que Índigo no va a poder conocerte’

En medio de la felicidad por recibir a Índigo, el bebé de Camilo y Evaluna, el cantante colombiano y la familia Montaner atraviesan un doloroso momento: la pérdida de un ser amado. El luto es tal que el intérprete de Vida de rico manifestó que ha llorado de saber que esta persona no podrá conocer a su hijo.

Camilo Echeverry utilizó sus redes sociales para drenar su tristeza, allí dedicó un sentido mensaje al periodista y productor aregentino Gerardo Rozín, a quien incluso llama tío y quien murió el 11 de marzo.

“Es como que miraras toda tu vida desde otro balcón cuando alguien que amas abandona el plano material. Sigo sin procesarlo todavía...y no quiero ponerme triste, porque no habrías querido eso...pero voy a extrañarte mucho tío Rozín”, escribió Camilo en una historia de Instagram.

Como muestra del afecto que existía entre ambos, el cantante resaltó su pesar al saber que Rozín no conocerá a Índigo, quien se espera que nazca entre marzo y abril. Por ahora no se conoce si la criatura es niña o niño.

. Ricardo Montaner y su yerno Camilo han expresado su dolor tras el fallecimiento de uno de sus seres más queridos. En la foto aparecen Evaluna Montaner y su mamá, Marlene Rodríguez. Foto: Instagram.

“Me duele mucho tu partida. Y lloro de pensar que Índigo no va poder conocer en persona a su tío judío. Pero me reconforta saber que lo real de ti es Eterno. Te amo @gerardorozin”, continuó.

Pena en la familia Montaner

Las palabras de Camilo han sido replicadas por medios como Caracol y El Espectador, quienes también mencionaron el pesar expresado por el famoso cantante Ricardo Montaner, papá de Evaluna y abuelo de Índigo.

El intérprete de Bésame dedicó un sentido y largo mensaje a su amigo. Las palabras están acompañadas por una imagen de él junto al argentino.

“Me pueden dar el pésame,que lo voy a aceptar por derecho ganado. He sido amigo de un hombre increíble los últimos 17 años. El mejor entrevistador que tuve algún día y uno de los dedos de la mano que cuenta a los pocos amigos de verdad que tengo. Al final tuvo razón, se iba a ir pronto, tengo dolor y enojo, pero tengo también un profundo agradecimiento por todas las charlas que me dedicó y por todas las cuentas de los restaurantes que se apresuró a pagar, también agradezco su talento y el habernos elegido a todos los Montaner como sus parientes cercanos, su familia,el sitio a donde llegar sin aviso y con confianza”, escribió Ricardo Montaner.

Él continuó: “El Tío Rozin, el de La Peña se fue y nos dejó solos. Tengo guardada la última entrevista que me hizo en ION y que por ahora solo yo conservo. Le hablé de Dios porque era mi deber y aunque no me creía me supo escuchar con emoción y respetó a mi fe, a la fe que él decía no tener .

De todos modos estoy seguro que Dios en su infinita misericordia ya lo recibió allá arriba en la cima del cielo, donde deben llegar a descansar las buenas personas como ‘el tío ROZIN’”.