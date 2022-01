Así fue como la actriz Rebel Wilson perdió 35 kilos en un año

La actriz Rebel Wilson declaró al 2020 como “el año de la salud”, es decir, el período en el que no solo se propuso perder peso sino también iniciar un estilo de vida saludable, incorporando nuevos hábitos y cambiando el eje de su alimentación. Pero en lugar de pasarse largas horas en el gimnasio con entrenamientos de alta intensidad, la actriz reveló que su fórmula para perder 35 kilos fue caminar.

Así lo declaró en una entrevista para Apple Fitness+ : “Caminar ha sido mi arma secreta para perder peso”. Además de caminar una hora al día, Rebel incorporó hábitos saludables como tomar agua.

Rebel Wilson La actriz australiana Rebel Wilson llegó a pesar 105 kilos. En un año ha logrado grandes metas. (Instagram)

[ Sharon Abarca cambió de vida, ahora tiene 12 kilos menos y superó la depresión ]

Rebel, de 41 años, contó que un médico en un retiro de salud le había aconsejado que comenzara a caminar con buen ritmo y a conciencia, insistiendo en que era la mejor manera de perder kilos. “El doctor me dijo: ‘Rebel, la mejor manera de perder grasa corporal no deseada es simplemente caminar’” , explicó. Y luego le detalló cómo debía ser esa caminata: “No tiene que ser de alta intensidad, ni cuesta arriba, solo se trata de caminar moderadamente una hora al día. Si puedes hacer esto, para tu tipo de cuerpo es la mejor forma de quitar grasa corporal no deseada”.

En mayo pasado, admitió con sinceridad que se sentía triste por haber esperado hasta los 40 años para adoptar un estilo de vida más saludable. “Ahora que sé que puedo hacerlo, a veces me siento triste por no haberlo decidido antes “, le dijo a la revista InStyle.

[ Por amor propio, así ha sido el cambio físico y mental de Katherinne González de ‘Pelando el Ojo’ ]

En una entrevista con la publicación de moda y belleza, admitió que se sintió que llegaba tarde a su salud y dijo que deseaba haberlo intentado cuando tenía 30 años y no 40 . “Sin embargo, sé que el viaje de todos es diferente y que esto no es una carrera o competencia”, aseveró.

La actriz, que siempre se destacó por sus papeles cómicos en películas como Fat Pizza, agregó que ahora siente una empatía natural por cualquiera que luche con problemas de peso: “Lo entiendo porque es algo con lo que siempre he luchado”. Rebel concluyó que “cualquiera puede salir a caminar, tomar más agua y hacer cosas pequeñas y constantes que mejorarán sus vidas”. “Nunca es demasiado tarde para comenzar”.

[ Marvin Araya, director de la Filarmónica, bajó 40 kilos y habló de su salud: “La obesidad me estaba matando” ]