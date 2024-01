Alejandro Sanz envía un mensaje emotivo a Shakira en su aniversario conjunto

Alejandro Sanz y Shakira celebraron el aniversario de uno de los frutos de su colaboración musical. Te lo agradezco, pero no, la canción que unió sus talentos conmemora 17 años de existencia. En honor a esta efeméride, el reconocido intérprete dedicó unas emotivas palabras a la destacada cantante, quien respondió.

Este emblemático tema, el segundo sencillo extraído del álbum El tren de los momentos de Sanz, fue lanzado el 11 de enero del 2007. El video correspondiente fue filmado en 2006 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, bajo la dirección del español Jaume De Laiguana.

“No habrá mas fuente de dolor. No digas que no pienso en ti. No hago otra cosa que pensar. Acércate un poco más. No tengas miedo a la verdad”, dice parte del tema.

La estrecha relación entre el artista español y la colombiana Shakira se mantuvo a lo largo de los años. Como colegas en el ámbito musical, cultivaron una admiración mutua y colaboraron en otros proyectos como el video de La tortura, rodado en 2005, donde interpretaron a una pareja apasionada.

Sanz y Shakira demuestran ser un apoyo fundamental el uno para el otro. Aunque en diversas ocasiones los seguidores especulan sobre la posibilidad de que entre ellos haya algo más que amistad, ambos dejaron en claro que su relación es de profundo cariño, limitada a la amistad.

En conmemoración al decimoséptimo aniversario de Te lo agradezco, Alejandro Sanz expresó su afecto mediante un mensaje amoroso dirigido a Shakira, acompañado por un fragmento del mencionado tema, en el que ella luce un elegante vestido negro.

“Dicen que tras La tortura viene la calma. En nuestro lenguaje, es un Te lo agradezco, pero no. Hoy celebramos 17 años, Shaki. Sigamos bailando la vida y, sobre todo, agradeciendo, aunque sea para decir que no”, escribió Sanz en su mensaje.

La respuesta de la artista barranquillera no se hizo esperar, expresando su entusiasmo con un sencillo “Me encanta esto”. Sanz replicó con un sincero “Te quiero”, cerrando así este intercambio de afectuosas palabras entre dos grandes de la música iberoamericana.

Alejandro Sanz elogia a la colombiana Shakira en el aniversario del video musical en conjunto 'Te lo agradezco, pero no'.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.