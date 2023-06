Alejandro Sanz terminó con su pareja Rachel Valdés, según prensa internacional

El cantante español Alejandro Sanz sigue dando de qué hablar. A los recientes anuncios que hizo en sus redes del sentimiento de depresión que le aqueja, la revista Hola! informó este fin de semana que el compositor habría terminado con su actual pareja, la pintora cubana Rachel Valdés.

Según la revista especializada de la farándula mundial, Sanz le propuso a Valdés darse un tiempo. Hecho que se corrobora con el retiro de una pintura de la residencia que ella y Sanz compartían en Madrid, desde hace tres años. Hasta el momento, ninguno de los dos artistas desmintieron o confirmaron la noticia, según Hola!

Sin embargo, el artista madrileño comenzó este sábado la segunda etapa de la gira Sanz en Vivo con un concierto en el pabellón Navarra Arena de Pamplona (norte) en el que sus incondicionales fanáticos quisieron mostrarle su apoyo y su cariño ante la nueva crisis personal que atraviesa el cantante.

LEA MÁS: Farándula Alejandro Sanz preocupa a sus seguidores con honesta publicación: ‘Estoy triste y cansado’

El 27 de mayo, Sanz dio a conocer en redes sociales un problema de salud del que intenta recuperarse: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (...) A veces no quiero ni estar”, aunque días más tarde matizaba algo su mensaje afirmando: “Aunque no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”.

Durante su concierto, el artista se sintió arropado en todo momento por las miles de personas que se han congregado en el Navarra Arena, con las que se ha citado para algo más tarde: “Luego hablamos, que los conciertos no se hacen solos”.

Alejandro Sanz tenía tres años de vivir junto a su pareja. (Tomada de redes sociales)

A punto de terminar su actuación, el artista dio las gracias a sus seguidores por el cariño mostrado durante el concierto, unas palabras a las que el público respondió con una prolongada ovación, que Sanz recibió visiblemente emocionado.

“Nunca olviden lo importante que es estar cerca de la gente que uno quiere”, dijo el cantante, quien indicó sobre su estado de salud: “A estas cosas nunca intentemos buscarles un porqué, no es por nada ni por nadie”.

El intérprete de Amiga mía reconoció que este concierto era su “prueba de fuego” y, por lo visto sobre el escenario, la superó.

En su concierto de apertura de la gira, Alejandro Sanz ofreció a sus seguidores un espectáculo de más de dos horas de duración en el que repasaron grandes éxitos como Corazón Partío y Mi persona favorita.

LEA MÁS: Alejandro Sanz: estado de ánimo del cantante aparentemente es resultado de una traición

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.