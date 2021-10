Alec Baldwin, Brandon Lee y otros casos que dejaron muertos en un set de grabación

Durante las grabaciones de la película Rust -que protagoniza el afamado actor estadounidense Alec Baldwin y que se llevan a cabo en la localidad de Nuevo México-, el artista accionó un arma de utilería que estaba cargada y por este hecho resultó muerta una mujer y hubo un hombre herido.

La directora de fotografía, Halyna Hutchins, de 42 años, recibió el impacto de la pistola. Ella fue trasladada vía helicóptero al Hospital de la Universidad de Nuevo México, donde momentos después fue declarada muerta. Por su parte, el director de Rust, Joel Souza, de 48 años, resultó herido. “Fue transportado en ambulancia” a un centro médico para ser atendido de emergencia, informó AFP.

Bandon Lee Con apenas 28 años, el prometedor actor Brandon Lee, hijo de la leyenda Bruce Lee, perdió la vida por un accidente en el set de grabación. Foto: Archivo. (Facebook)

Las autoridades investigan el suceso mientras tratan de esclarecer qué tipo de proyectil se disparó.

Entre tanto, el lamentable suceso protagonizado por Baldwin trae a la memoria otros casos similares que han provocado la muerte de personas durante las grabaciones de películas, tal vez el más famoso es el fallecimiento del joven actor Brandon Lee, hijo de la leyenda Bruce Lee, quien murió en hechos similares.

Brandon Lee, The Crow

Mientras rodaba el filme El cuervo, en 1993, Lee fue alcanzado por una bala de un arma que se suponía tenía que tener proyectiles de salva; sin embargo, en el cañón tenía una bala real. En el libreto de la escena, en la que falleció el actor, de 28 años, su personaje estaría en una sala llena de matones que le dispararían.En ese momento el arma que disparó el actor Michael Massee fue la que estaba cargada con una munición verdadera.

La familia Lee, en respuesta al accidente en el set de Rust, se manifestó con un mensaje en Twitter. “Nuestros corazones están con la familia de Halyna Hutchins y con Joel Souza y todos los involucrados en el incidente en Rust“. Nadie debería morir nunca con un arma de fuego en un set de filmación. Punto”.

John Eric Hexum, Cover Up: Golden Opportunity

En un juego inesperado del destino, el actor John Eric Hexum estaba jugando con una pistola de utilería mientras esperaba grabar en el set de Cover Up: Golden Opportunity, en 1984. Como si fuera una broma graciosa, el artista puso el arma en su cabeza y apretó el gatillo, la pistola tenía una bala de salva que atravesó su cráneo, las lesiones le provocaron la muerte una semana después. Hexum tenía 26 años.

John Eric Hexum John Eric Hexum, murió por causa de unas lesiones en su cabeza producto de un disparo con un arma de salva. (Facebook)

Vic Morrow y dos niños, The Twilight Zone

En 1982 ocurrió el accidente de The Twilight Zone. Un helicóptero que volaba a baja altura fue alcanzado por pirotecnia de utilería, provocando en ese momento una explosión y que la nave cayera sobre tres actores: Vic Morrow, que para ese entonces tenía 53 años, además de dos niños de 7 y 6 años, quienes murieron en el lugar.

Vic Morrow fue también conocido por su paso por la televisión con la serie 'Combat!', de los años 60.. Foto: Archivo.

Art Scholl, Top Gun

El piloto acrobático Art Scholl rodaba una escena en un avión durante la película Top Gun, en 1986. Cuando dio un giro de 180 grados no pudo recuperar la posición inicial y terminó estrellándose contra el océano. El accidente ocurrió cuando el piloto tenía 53 años.

Roy Kinnear, The Return of the Musketeers

Durante el rodaje de The Return of the Musketers, el 19 de setiembre de 1988 el actor Roy Kinnear sufrió una caída desde un caballo. Por la caída se quebró la pelvis y sufrió una hemorragia interna que le provocó la muerte días después.