Vea al Padre Sergio subirse al ring y ganar con máscara de El Santo: ‘yo haría lo que fuera por crear sonrisas’

Todo son sorpresas en la vida del padre Sergio Valverde, conocido por liderar la Asociación Obras del Espíritu Santo.

El sacerdote siempre “se anota” a lo que sea, sea un partido de fútbol, uno de basket, competir en piscinas e incluso pelear en un ring contra luchadores profesionales.

Esto último fue lo que ocurrió el pasado domingo 26 de febrero, en una de las actividades que programó junto a su organización en el barrio Cristo Rey. Fue un día especial porque el 28 de febrero el padre Sergio cumplió 55 años, así que vio en este evento la oportunidad de celebrar con la comunidad.

El padre Sergio Valverde, el mediático e incansable hijo de Cristo Rey

El júbilo del público fue evidente al terminar el combate. El padre Sergio salió victorioso. Foto: Cortesía

“Fue un momento de adrenalina y felicidad”, cuenta el presbítero, quien salió a competir con una máscara del famoso luchador mexicano El Santo.

Mantis, de la oscuridad a la luz por la lucha

La pelea fue contra miembros de Luchamanía, empresa dedicada a la lucha libre en Costa Rica y que prepara personas en este deporte.

Aunque el padre Sergio había solicitado una máscara roja para competir, la empresa le dijo que lo más simbólico es que subiera al ring con la máscara de El Santo.

“Yo subí y entregué todo. Imagínese que me ‘apié' a mi rival. Yo no sé si fue que me dejaron ganar, pero fue una energía muy linda y la gente lo disfrutó mucho. Fue un llenazo”, cuenta entre risas.

Además, el padre Sergio contó que cuando era adolescente solía emular con amigos algunas peleas de lucha libre, pero asegura que aquello era amateur. “Esta vez sí fue en un ring profesional, con gente profesional. Me sentí como un chiquillo otra vez”, asegura.

Este es el momento en que el padre Sergio derribó a su rival en el ring. Foto: Cortesía

El padre Valverde tomó el momento con mucho humor. Foto: Cortesía

La actividad en el que el padre Sergio puso a su rival ‘a dialogar con la lona’, formó parte de un nuevo programa que la Asociación Obras del Espíritu Santo está implementando los domingos en Cristo Rey, con el propósito de que los niños, los jóvenes y las familias disfruten de un día diferente.

Se trata de actividades gratuitas y abiertas a todo público, donde hay partidos de fútbol, juegos, piscinas, inflables, carruseles y ventas de comidas, entre otros.

La creación de este programa se debe a la preocupación del cura por el estado anímico de la comunidad. “Cuando vienen niños al comedor de la asociación uno ve que hay muchos que están deprimidos, que la están pasando mal”, comenta.

Obras del Espíritu Santo abre parque acuático: ¡Hasta el padre Sergio Valverde se tiró al agua!

(Video) Padre Sergio Valverde, el mediático e incansable hijo de Cristo Rey

“Estas actividades se hacen para alejar a las personas de las drogas, para ayudarlos a contrarrestar la depresión, la ansiedad. Aquí estamos siempre pensando en ‘locuras’ para hacerlos reír y que pasen un buen rato”, agrega.

En la actividad del fin de semana, además de disfrutar de los espectáculos en vivo, también se dieron bebidas y alimentación para todos los visitantes.

“Esta es la casa de todos. Quiero que la gente venga y sepa que yo estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de que sean felices”, finaliza el sacerdote.

Esta misma semana, como detalle adicional, el padre Sergio Valverde fue declarado por la Municipalidad de San José como Hijo Predilecto de la Ciudad.