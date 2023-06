‘Stranger Things’: Linda Hamilton se unirá al elenco de la serie en la quinta temporada

Stranger Things tendrá un gran refuerzo para su temporada final. En Tudum 2023, evento en el que Netflix reveló detalles de sus próximos lanzamientos, se confirmó que la actriz Linda Hamilton formará parte del elenco de la serie de los hermanos Duffer.

La historia, que ya tiene cuatro temporadas en streaming, incluyó a conocidos actores símbolo del cine de los años ochenta. Entre ellos, Robert Englund, el famoso actor que encarnó a Freddy Krueger.

Ahora será el turno de la estrella de Terminator.

¿Quién es Linda Hamilton? Copiado!

Aunque transcurre en la década de los 80, Stranger Things es una serie que se volvió muy popular en una audiencia muy joven, quizás muchos de ellos no recuerden el éxito que tuvo Hamilton en cintas como Children of the Corn, King Kong Lives y las cintas de Terminator.

En 1984, Hamilton interpretó por primera vez a Sarah Connor, madre de John Connor y a quien el personaje de Arnold Schwarzenegger está determinado a aniquilar para evitar el nacimiento del líder de la resistencia. El rol de Sarah Connor lo asumió una vez más en 1991 y en el 2009 solo como actriz de voz.

Sin embargo, en el 2019 a los 63 años volvió para la taquillera película Terminator: Dark Fate.

¿Qué papel tendrá Linda Hamilton en ‘Stranger Things’? Copiado!

De momento, no se sabe si será una villana, quizás aliada de Vecna (Jamie Campbell Bower) o todo lo contrario. Deberemos esperar un poco más para saber todos los detalles.

Estos son los actores que serán parte de la temporada final, hasta el momento:

- Millie Bobby Brown

- Finn Wolfhard

- Noah Schnapp

- Caleb McLaughlin

- Sadie Sink

- Gaten Matarazzo

- Joe Keery

- David Harbour

- Winona Ryder

- Charlie Heaton

- Maya Hawke

- Jamie Campbell Bower

¿Cuándo se estrenará ‘Stranger Things 5′? Copiado!

Debido a la huelga de guionistas, esta producción está demorada. Además, el rodaje será largo. Se espera que pueda estar lista para estrenarse en 2025.

