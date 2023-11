Millonarios del más allá: ‘Forbes’ reveló la lista de las celebridades fallecidas que más facturan

A pesar de que fallecieron hace varios años, en Hollywood persisten celebridades que siguen sumando cifras millonarias a su legado; como Michael Jackson, Whitney Houston, Elvis Presley y Prince.

Así lo revela el listado de Forbes del 2023, el cual encapsula a los famosos mejor pagados después de su muerte. Esta clasificación incluye a 13 músicos, actores, escritores y otros personajes que ganaron un total de $470 millones en los últimos 12 meses.

Esta cifra es menor de lo que las celebridades ganaron en el 2022, año en el que batieron récords y reportaron $1.600 millones. De acuerdo con la revista, esta caída se produjo por la disminución en venta de los catálogos musicales.

A continuación, le dejamos el detalle de las ganancias del patrimonio de estas celebridades.

1. Michael Jackson

El legado del rey del pop, Michael Jackson, alcanzó una fortuna de $115 millones en el 2023. Esta se debe en gran parte por la venta de entradas de la obra de teatro MJ: The Musical, así como el espectáculo del Cirque du Soleil Michael Jackson ONE.

Además, la revista estima que sus ganancias seguirán aumentando, ya que a inicios de este año se confirmó el desarrollo de la película biográfica Michael, con el protagonismo de su sobrino Jaafar Jackson.

El cantante falleció en el 2009, a sus 51 años. Hasta la fecha, es recordado por marcar un hito en la cultura pop, con canciones como Thriller, Bad y Smooth Criminal.

Michael Jackson nació en Indiana, Estados Unidos, en 1958. Construyó su legado musical desde que participó en la banda 'The Jackson 5' . (Rusty Kennedy/AP)

2. Elvis Presley

Gran parte de las ganancias de Elvis Presley, artista que sumó $100 millones en el último año, provienen de su mansión en Graceland.

Se trata de su antigua casa en Memphis, Tennessee, en donde vivió desde que tenía 22 años y hasta que falleció 20 años después, en 1977.

Solo en los últimos 12 meses, este hogar recibió aproximadamente a 600.000 visitantes, quienes se acercan para conocer cómo vivió el artista. Actualmente, esta propiedad es administrada por Riley Keough, la nieta del actor y cantante.

Elvis Presley murió por un infarto, en 1977. (RB/Redferns)

3. Ray Manzarek

Ray Manzarek fue el tecladista de la banda The Doors. Las cifras de su patrimonio se elevaron en el último año, con una alza de $45 millones. Esto se debe, esencialmente, porque el guitarrista de la misma banda, Robby Krieger, vendió los derechos de ambos a la compañía Primary Wave Music.

Esta adquisición incluye la autoría sobre la música grabada, publicaciones, marcas registradas y otros recursos. Sin embargo, el baterista John Densmore y el patrimonio de Jim Morrison aún registran ingresos como propietarios de los derechos musicales de The Doors.

Manzarek falleció en el 2013, a sus 74 años, en Rosenheim, Alemania. Algunos de los éxitos de la banda son People are Strange, Break on Through y Riders on the storm.

4. Dr. Seuss

Theodor Seuss Geisel, mejor conocido como Dr. Seuss, fue el aclamado escritor e ilustrador de libros para niños, quien murió en 1991, a sus 87 años.

La mayor parte de sus ventas anuales, que llegaron a $40 millones en el 2023, provienen de las licencias de sus personajes el Grinch, el Gato con Sombrero y Lorax; así como del lanzamiento más reciente de su compañía: Cómo el Grinch perdió la Navidad.

5. Charles M. Schulz

Charles M. Schulz es el autor de la conocida tira cómica Peanuts, protagonizada por Charlie Brown y el popular Snoopy.

Después de que falleciera en el año 2000, tras una batalla en contra del cáncer del colon, los personajes animados no bajaron en popularidad. Solo en el último año, estos aparecieron en las carátulas digitales para los relojes de Apple y le dejaron una ganancia de $30 millones.

Charles M. Schulz falleció a sus 88 años, en California, Estados Unidos.

6. Prince

También con ganancias de $30 millones, gran parte del patrimonio del cantante Prince viene de los tres lanzamientos póstumos lanzados por la compañía Purple One.

En octubre de este año, esta misma empresa lanzó una versión remasterizada de su Diamonds and Pearls, de 1991, una caja que incluye 47 canciones y material de conciertos inéditos.

Prince, conocido por sus presentaciones excéntricas y canciones como Purple Rain y Kiss, murió con 58 años, en el 2016.

7. Whitney Houston

La muerte de Whitney Houston estremeció a la industria del entretenimiento en el 2012, cuando fue encontrada sin vida en un hotel, específicamente en la bañera de su habitación.

Sus fanáticos siguen fieles a su legado, quienes apoyaron el lanzamiento de la película Whitney Houston: Quiero bailar con alguien, la cual se lanzó en el 2022 alrededor del mundo.

Sumado al resto de su legado musical, el patrimonio de esta artista obtuvo $30 millones en los últimos 12 meses.

Whitney Houston durante una presentación en los premios World Music, en el 2004. (PASCAL LE SEGRETAIN/AFP)

8. John Lennon

Con $22 millones sumados a su fortuna en el último año, el integrante de la banda británica The Beatles, John Lennon, obtuvo constantes regalías por su música individual y grupal.

Lennon fue asesinado en 1980 en Nueva York, a sus 40 años, y sigue siendo reconocido por canciones como Imagine y Woman, así como los clásicos del grupo Here comes the sun y Come together.

9. Bob Marley

Bob Marley se lleva el noveno puesto como el artista fallecido con mayor cantidad de ingresos en el 2023, año en el que recaudó $16 millones.

Aunque han pasado más de 40 años de su muerte, la música y los derechos sobre su nombre e imagen continúan teniendo una gran demanda. Un claro ejemplo es que el próximo año se lanzará la película Bob Marley: One Love, protagonizada por Kingsley Ben Adir.

El popular cantante y compositor jamaiquino murió por un cáncer en Miami, Estados Unidos, a los 36 años.

Bob Marley es una leyenda del reggae. Es uno de los grandes ídolos de la música de todos los tiempos. Foto: Wiki

10. Bing Crosby

Bing Crosby sigue siendo el rey de la Navidad, ya que recaudó $14 millones en el 2023 por su catálogo musical. Este compositor fue el creador de piezas como I Wish You a Merry Christmas y Rodolfo el reno.

En octubre de este año, sus herederos lanzaron el disco póstumo Christmas Gems, el cual incluye la canción Peace On Earth/Little Drummer Boy, su colaboración con David Bowie.

Bing nació en 1903, en Washington, y falleció a sus 74 años en España.

Detalles importantes

Otras celebridades que ya murieron pero que siguen sumando cifras millonarias son George Harrison ($14 millones), Arnold Palmer ($10 millones) y Marilyn Monroe ($10 millones).

El estudio de Forbes se basa en las ganancias antes de ser gravadas con impuestos de ventas; tomando en cuenta transmisiones, adquisiciones de bienes, acuerdos de licencias y otras fuentes entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023.

A la vez, la revista aclaró que estos datos son recopilados a partir de la información de Luminate y entrevistas con expertos de la industria.