‘Mi novio no quería besarme después de grabar porno’: Actriz Riley Reid revela daño emocional

La actriz y empresaria Riley Reid ha revelado detalles sobre los problemas emocionales que sufrió cuando estaba dedicada a la industria porno.

En una reciente entrevista con el youtuber e influencer Logan Paul, Reid contó que una expareja suya la hizo sentir como una “persona asquerosa” por dedicarse a grabar escenas porno.

LEA MÁS: Riley Reid y su nueva vida: dejó el porno y es una feliz madre

Riley Reid tiene 31 años y actualmente está asentada en Florida. Foto: Instagram

Ella, como ha mencionado en su Instagram en varias ocasiones, aseguró que por muchos años había tenido problemas para encontrar una pareja que la hiciera sentir bien y que no la juzgara.

“(Esa persona) me hizo sentir como una persona repugnante. Y no soy repugnante. es duro Fue tan horrible cuando me dijo que yo era alguien asquerosa”, contó.

Reid, actualmente, está alejada del porno porque está dedicada a la crianza de su primera hija Emma, la cual nació el año pasado. Además, está casada con el atleta Pasha Petkuns, de quien solo ha tenido elogios y asegura que la ha tratado como nadie nunca antes.

A comienzos del 2022, Pasha Petkuns y Riley Reid contrajeron matrimonio. Foto: IG

“Con él todo es distinto”, contó Reid, asegurando que un exnovio suyo se negaba a besarla después de que regresaba a casa al trabajo. “Mi ex estaba tan en contra de la pornografía que me hacía sentir muy mal siempre”, dijo.

Con la llegada de su hija, Riley ha puesto su carrera en pausa. No está completamente segura de alejarse de lleno de la industria XXX en el futuro, pero asegura que más allá de esa elección lo que le importa es tener un esposo que no la juzgue.

LEA MÁS: Mia Khalifa asegura que su OnlyFans le pone límites a quienes quieren sobrepasarse con ella

Estas son algunas de las postales que ha compartido Riley Reid en Instagram sobre su vida como madre. Foto: Captura de pantalla

“Nunca he tenido un novio que estuviera orgulloso de mi trabajo. He tenido dos novios “normales” en mi vida adulta. Ambos terminaron en un ultimátum: porno o ellos. Siempre elegí la porno. Sin embargo, he luchado con la elección, preguntándome si he tomado la decisión correcta”, confesó.

En una entrevista replicada en diciembre por el medio La República de Perú, Reid había asegurado que su percepción sobre la industria porno ha cambiado debido a las complejidades que ha sufrido en cuanto a sus relaciones amorosas y familiares.

“Cuando la gente me pregunta si les recomiendo dedicarse al porno, les digo tajantemente que no”, dijo en la entrevista replicada por La República. “Te hace la vida demasiado difícil, tanto la relación con tus parejas, con tu familia y con tu propia intimidad. Esta profesión tiene muchas cosas negativas, y solo podrías llevarla bien si fueras una persona fuerte”, reveló.

En noviembre, tras dar a luz, Riley compartió una fotografía con la descripción: “Siempre agradecida por mi familia recién fundada. Los amo y los aprecio infinitamente”.