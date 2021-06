Usted podrá seguir los nuevos episodios por medio de Crunchyroll. La plataforma de suscripción de pago para animé confirmó esta semana que los nuevos episodios de Attack on Titan llegará en simulcast, es decir, en no más de 24 horas desde su estreno en Japón y de manera subtitulada. La hora de la emisión aún no se ha confirmado.