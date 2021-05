Agitep mostró en su investigación una factura proforma por el servicio de un espectáculo de drones y el monto mencionado que emitió la empresa Dronisos a nombre del Gobierno de Costa Rica. En el documento no se ve la fecha de emisión, pero al final se afirma que es válida hasta el 21 de marzo del 2020 y que el motivo de la factura es: un show de 300 drones en exterior para setiembre de 2020 y entre paréntesis utiliza las siglas “tcb”, que en inglés refieren a la frase to be confirmed (para ser confirmado).