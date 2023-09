Escritor Benito Taibo: ‘Los jóvenes nos están enseñando a abrir puertas en la literatura’

En el marco de la Feria Internacional del Libro 2023, que tiene lugar en el Centro de Eventos Pedregal, Benito Taibo regresó a Costa Rica. La última vez que lo había hecho fue en el 2018, cuando realizó una serie de charlas en el Teatro de la Aduana. Allí mostró todo el carácter jovial de su personalidad: aunque tiene 63 años, irradia un espíritu joven.

Ahora, de vuelta en el país con el motivo de este encuentro literario, el mexicano no ha cambiado. Inclusive, reafirma que los jóvenes son los que están promoviendo la cultura de leer en el continente.

“La gente critica mucho a los jóvenes. Hay que dejarse de poses, de creer que solo existe una literatura correcta. Los jóvenes nos están enseñando a abrir puertas en la literatura y puedo asegurar, gracias a lo que he visto, que muchos de ellos empiezan a leer títulos cada vez más interesantes. Ellos están contribuyendo a que se sigan generando espacios como estos”, expresó, refiriéndose a la Feria del Libro.

“Además, los jóvenes hacen algo muy bueno: ya no es el papá obligando al hijo a leer algo porque hay que hacerlo, sino que leen por gusto. No podemos olvidarnos del placer de leer”, agregó.

El mexicano asegura que no existe tal cosa como la "literatura juvenil", un término que considera peyorativo. "Hay que encontrar gozo en leer. Nada más", dice. Foto: Grupo Planeta (Rui Ortiz)

Desde sus propios ojos, Benito Taibo ha sido testigo de cómo son los jóvenes, quienes están redefiniendo los espacios de encuentro en el mundo literario. Señaló que en años pasados eran los padres quienes llevaban a sus hijos a las ferias de libros, pero ahora la dinámica se ha invertido. Los jóvenes son los protagonistas que exploran y dan vida a la literatura contemporánea, generando un cambio de paradigma en la forma en que se experimenta y disfruta la lectura.

“Gracias a las ferias he estado como invitado en distintos países y he visto a muchachos sumergidos en autores como Julio Cortázar, H. P. Lovecraft, Edgar Allan Poe... Buenos autores. Complementan también su dieta de libros con otros libros que están en tendencia y que tal vez no sean tan buenos, pero esas son modas. Esos libros son flor de un día, pasarán, pero habrán dejado una práctica valiosa en toda una generación y los grandes autores siempre estarán ahí”, explica.

Benito Taibo conversó con la instagramer Liz Castillo sobre su obra 'Pasar inadvertido', como parte de las actividades de la feria. Foto: Instagram

Benito Taibo, quien conecta con facilidad con audiencias jóvenes (prueba de ello es la cantidad de adolescentes y veinteañeros que lo persiguieron en su charla del sábado 26 de agosto), asegura, eso sí, que le molesta que el lector no tenga la oportunidad de conocer tanta variedad de autores por características propias de los circuitos editoriales.

El autor alzó su voz contra el eurocentrismo en la literatura y cómo esto limita la diversidad de voces y perspectivas. Criticó la tendencia de leer libros traducidos en España, con coloquialismos y matices que pueden ser ajenos a la realidad latinoamericana. “Por ejemplo, el otro día leía una novela que sucedía en Chicago y decía que ahí había un chiringuito (un bar en la playa), ¡pero chiringuitos solo hay en España! Una traducción suena a algo menor, pero todo esto afecta nuestra manera de ver la literatura a través de un solo lente: el europeo”, dijo.

Taibo expresó su deseo de tener una “varita mágica” para corregir esta situación y fomentar una lectura más auténtica y enriquecedora para los jóvenes. “Yo quisiera que pudiéramos tener al alcance de la mano a autores de todos los continentes, de todas las latitudes. Es difícil. Creo que, en espacios como la Feria del Libro, hay que comentar esto para despertar ese botón, ya que se necesita magia para resolver ese problema”, agregó.

Benito Taibo, un ferviente promotor de la lectura, nació en la Ciudad de México en 1960. Su trayectoria abarca periodismo, escritura y poesía. Graduado en historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ha dejado su huella como guionista de radio y televisión, así como colaborador en diversos medios de comunicación. Su versatilidad se extiende desde la poesía hasta el cómic, la televisión y la publicidad.

Taibo ha explorado la narrativa y la poesía desde los años 70. Actualmente es director de Radio UNAM, pues también es periodista. Foto: Grupo Planeta (Rui Ortiz)

Sus primeros pasos en el mundo literario provienen de una tradición familiar arraigada en las letras, abrazando su vocación siendo un poeta joven. Entre sus libros de poemas se encuentran Siete primeros poemas (1976) Recetas para el desastre (1987), Vivos y suicidas (1978) y De la función social de las gitanas (2002).

Como novelista ha publicado Polvo (2010), el exitoso libro Persona normal (2012), Querido Escorpión (2013), Desde mi muro (2014), Los conspiradores y las vergüenzas de México (2014), Corazonadas (2016) y Pasar inadvertido (2022), entre otros.

Puede encontrar los libros de Benito Taibo en la Librería Internacional, tanto en las distintas sedes como en el estand que se encuentra en la Feria Internacional del Libro. El encuentro literario se mantiene abierto hasta el 3 de setiembre en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén. La entrada es gratuita. El horario es de 9 a.m. a 8 p. m. Solo el último día tendrá un horario de 9 a.m. a 5 p. m.