–Sí. Yo desde antes escribí muchos mitos, tengo compendios de historias y leyendas que no saldrán a la luz, sino que sirven para armar estos mundos. Tampoco me gusta llegar a un libro más avanzado en la saga y explicar cosas pesadas, así que tenía planeado armar historias paralelas desde antes para no cargar a mis personajes con demasiada información.