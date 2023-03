‘Shazam 2′: Actor Zachari Levi cuenta por qué firmó para la película sin que se hubiese escrito el guión

Dentro de las apuestas de Warner Bros. Pictures en torno a DC Comics, sin dudas Shazam ha sido el personaje más desenfadado de toda la colección de héroes.

Este héroe, encarnado por el estadounidense Zachary Levi, ha aparecido para distinguirse del formalismo y sobriedad que han tenido otros salvadores como Batman y Superman. La idea de la compañía es hacer de Shazam una bocanada fresca dentro del engranaje de su propio cine de acción.

Shazam no perderá su tono gracioso para esta segunda entrega. Foto: Cortesía Rola (Cortesía ROLA)

En el 2019 apareció la primera película de este personaje, donde se contaba la historia de un adolescente llamado Billy Batson que obtiene poderes repentinamente.

Tras vencer una amenaza, ahora este héroe (conocido como Shazam) deberá enfrentarse a un trío de villanas encabezado por la legendaria actriz Hellen Mirren. Para acabar con este peligro, Shazam recurrirá a sus seres cercanos (la “Shazamilia”, como él mismo le dice) para dejar el planeta a salvo de todo riesgo.

Todas estas aventuras ya se pueden disfrutar en las salas de cine de Costa Rica, desde el pasado 16 de marzo.

Bajo el nombre de ¡Shazam! La furia de los dioses, llega el segundo título de una franquicia que pretende no hacer más que crecer.

Zachary Levi no dudó en volver a encarnar a Shazam, el irreverente, sincero y sabelotodo adolescente convertido en superhéroe de DC que, junto con su “Shazamilia”, debe aprovechar sus extraordinarios superpoderes para enfrentarse a las Hijas de Atlas.

Este trío de feroces diosas griegas y sus monstruos no se detendrán ante nada para reclamar su destino y, naturalmente, destruir el mundo.

La acción trepidante de la película, los nuevos mundos, los retos de proporciones mitológicas, el plantel de héroes con aspiraciones, los nuevos villanos y el humor característico perfectamente adaptado a la estrella Levi hicieron que firmar para la secuela dirigida por David F. Sandberg fuera un “sí” rotundo.

Helen Mirren entra al mundo de los superhéroes y villanos con este filme. Foto: Cortesía Rola (Cortesía ROLA)

En una entrevista otorgada a Viva, el actor cuenta que no necesitó saber nada de la historia para volver a ser parte del proyecto. De hecho, él aceptó el papel incluso antes de que los guionistas Henry Gayden y Chris Morgan tuvieran listo el libreto.

“Disfruté mucho del personaje porque me contaron más o menos de qué iba la historia”, cuenta. “Cuando David y Henry me contaron de qué iba todo el concepto de la segunda película, me convencí. Pensé: ‘estos son ingredientes estupendos para construir una secuela realmente maravillosa de lo que ya creamos’.

Para él, hay un ingrediente clave en Billy y es su personalidad, una que conjuga a la perfección con cómo es el actor fuera de cámaras. “Estaba muy emocionado por el personaje y por volver a reunirme con todo el reparto y el equipo, a quienes les tengo mucho cariño. Es un papel realmente divertido de interpretar. Quiero decir, puedo ser un superhéroe… y uno que es muy divertido”.

Vaya aliados a los que tendrá que recurrir Shazam para esta nueva película del superhéroe. Foto: Cortesía Rola (Cortesía ROLA)

Sin embargo, a pesar de todo eso, hay un ingrediente secreto en el núcleo de la historia, que Levi cree que es el verdadero gancho para el público de todas las edades.

“¡Es el de cumplir tus deseos! En algún momento de nuestras vidas hemos soñado con convertirnos en algo parecido a un superhéroe: más fuertes, más rápidos, más valientes o simplemente más heroicos en el mundo”, cuenta.

En sus palabras, la pasión por los cómics refleja ese mismo deseo, que simplemente la película lleva a imágenes. “Por eso existen (los cómics): son páginas llenas de fantasía, surrealismo y realismo mágico en las que podemos sumergirnos”, agrega.

Aunada a esta carga emocional, Levi destaca el ingenio de los guionistas para incluir la mitología griega dentro de la historia, al colocar como enemigas a las hijas de Atlas.

El ominoso trío de diosas -Hespera, Kalipso y Anthea- está interpretado con diabólica seriedad por nombres pesados de Hollywood como Helen Mirren, Lucy Liu y Rachel Zegler, respectivamente.

Toda clase de criaturas aparecerá a lo largo del filme. Foto: Cortesía Rola (Cortesía ROLA)

Para Levi, la combinación de superhéroes y dioses encajaba a la perfección. “La mitología griega está presente en gran parte del ADN de DC. Me pareció una gran idea y, de nuevo, cuando me la propusieron, pensé: ‘¡Sí, sí, sí!’ Quiero decir, Shazam tiene tanta sangre de dios griego, semidiós y titán, que tenía sentido que fuera un mundo en el que jugáramos en algún momento”, explica.

Al contar con grandes nombres como Mirren, Levi dice que una de las cosas que más le gustaron fue compartir pantalla con nombres de tanta categoría. “Cada personaje tiene un viaje individual; todos tienen un crecimiento de carácter realmente sólido y momentos para brillar dentro de la película. No es algo fácil de hacer cuando hay tantos personajes”, finaliza.

Puede disfrutar de Shazam 2: La furia de los dioses en su circuito de cines preferido.