¡Maratón de Halloween! Conozca dónde ver clásicos de terror como ‘El Exorcista’, ‘Scream’ y ‘Nightmare on Elm Street’

Una de las mejores formas de vivir Halloween es disfrutar un buen maratón de películas de terror, ya sea como preámbulo del 31 de octubre o bien el propio día de la celebración.

Una ventaja es que, en la actualidad, usted puede ver clásicos como El Exorcista, Scream y Nightmare on Elm Street en las plataformas de streaming de Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video. O bien, también puede pegarse un susto con filmes modernos de miedo, como Get Out, Pearl y La Monja.

Existen miles de cintas que divagan entre los géneros de suspenso o gore, por lo que acá le contamos de qué tratan algunas de las mejores películas de horror y dónde las puede ver.

(De izq a der) 'El Exorcista', 'Nightmare on Elm Street' y 'Halloween' son tres de los clásicos que se pueden ver en Netflix, HBO Max y Amazon Prime. (IMDb)

HBO Max

Scream

Scream es uno de los filmes de horror más reconocidos, especialmente por su protagonista, el asesino Ghostface, que porta una máscara blanca y viste vestido completamente de negro. La plataforma de HBO tiene disponible sus primeras 3 películas, que iniciaron en 1996.

En cada una de las entregas, el objetivo es descifrar quién es el responsable de la serie de asesinatos en el pueblo, que de una u otra manera están relacionados con la protagonista Sidney Prescott.

Annabelle

Basada en las películas de El Conjuro, un hombre le regala un juguete a su esposa. Se trata de Anabelle, una muñeca con un vestido blanco puro. Al principio, la mujer está fascinada por su obsequio.

Sin embargo, conforme pasan los días y cae la noche, la casa de la pareja es invadida y atacada por una secta satánica; haciendo que una entidad malévola se apodere de la muñeca.

'Annabelle' es una película estadounidense de terror sobrenatural, basada en la leyenda de la muñeca Annabelle. El filme fue lanzado en el 2014.

Pearl

Con la participación de Mia Goth, Pearl es la secuela de la saga de terror X. En esta cinta, la villana queda atrapada en una granja aislada con su familia, un padre enfermo y una madre religiosa.

Por sus ambiciones, tentaciones y represiones, Pearl queda al borde de la locura por intentar conseguir la fama de una estrella de cine.

M3GAN

La película de la muñeca de terror ya se puede disfrutar en línea. La película trata sobre Gemma, una mujer que trabaja en una fábrica de juguetes y obtiene la custodia de su sobrina huérfana, a quien le regala una muñeca de prototipo con apariencia realista.

Este mismo juguete está programado con inteligencia artificial y está diseñada para que sea la mejor compañía de los niños. Eso sí, todo marcha fenomenal hasta que la muñeca comienza a cobrar vida propia.

Dado que M3GAN es una muñeca de inteligencia artificial, sus escenas se volvieron virales en redes sociales. (HBO Max)

Pesadilla en la calle Elm

Pesadilla en la calle Elm (A Nightmare on Elm Street) narra la aparición del asesino en serie Freddy Krueger, quien se caracteriza porque aparece en las pesadillas de los niños y jóvenes.

Krueger termina atacando a los hijos de quienes lo asesinaron en la vida real, al quemarlo vivo por sus crímenes. Por ello, el infame personaje aparece con su cara quemada y unas cuchillas afiladas en sus manos.

Además, en HBO, están también las cuatro cintas que le siguen a la original.

Netflix

Get Out

Protagonizada por Daniel Kaluuya, Get Out (¡Huye!) narra el encuentro de Chris con los padres de su novia Rose. En una salida que se suponía iba a ser por solo unos días, la reunión pasa de ser incómoda a aterradora.

El thriller 'Get Out', de Jordan Peele, es una de las mejores películas del 2017 según la crítica. Es un filme de terror que, a la vez, aborda un análisis sobre la discriminación racial. (Universal Pictures)

Fear Street (La calle del terror)

En tres entregas, la saga de Fear Street trata sobre una maldición en el pueblo de Shadyside, la cual trae consigo una serie de ataques brutales que suceden cada cierto tiempo.

La historia de la película se desarrolla en el tiempo, para explicar así el origen de la maldición. Por ello, el orden de las cintas va en retroceso: 1994, 1978 y 1666.

Chucky, el muñeco diabólico 2

Este filme, de 1990, es el seguimiento de la primera entrega sobre el juguete Chucky, quien es resucitado y recupera sus motivaciones como asesino.

En Chucky, el muñeco diabólico 2, el alma del asesino en serie Charles Lee Ray sigue atormentando a las calles de Chicago, en Estados Unidos.

La primera película de 'Chuky' ('Child's Play') se lanzó en 1988.

La purga

En el universo de La purga (The Purge), los habitantes de Estados Unidos pueden realizar cualquier cantidad de crímenes violentos durante una única noche al año, sin consecuencias. En la primera película, una familia lucha por sobrevivir en una comunidad supuestamente segura para vivir.

Netflix tiene disponible las secuelas de la saga: The Purge: Election Year y The Purge: Anarchy.

El Conde

Si bien El Conde hace un juego entre el terror y la sátira, es una película valiosa para su época. Hace una transformación de Augusto Pinochet en un anciano con colmillos y sed de sangre; es decir, un vampiro. De tal manera, el filme se construye alrededor de una alegoría política.

El Conde se lanzó en Netflix el 7 de setiembre del 2023, cerca del 50 aniversario del golpe de estado en Chile. (Netflix)

Amazon Prime Video

La matanza en Texas

El filme original de La matanza en Texas, de 1974, trata sobre un grupo de jóvenes que están viajando por las carreteras de Texas y, de repente, se pierden en el camino. En su travesía se adentran en un extraño terreno, encontrándose con asesinos dementes que los persiguen para matarlos con motosierras.

Este clásico dio origen a ocho películas más, las cuales siguen la historia de Leatherface, el asesino principal.

El Exorcista

El Exorcista es, quizá, el mayor referente de las películas de terror. Esta cinta está inspirada en la novela de William Peter Blatty y cuenta la historia de Regan, una niña estadounidense de 12 años víctima de fenómenos paranormales.

Para tratar de descifrar qué le pasa a su hija, la madre de Regan acude a un sacerdote con estudios de psiquiatría. Finalmente, el cura decide practicarle un exorcismo.

La película más importante de la historia del cine de terror, El Exorcista, fue publicada en 1973 y prohibida en múltiples paises. (Cortesía)

La Monja

Luego de su estreno en el 2017, esta cinta ganó popularidad por su historia. Se trata de una monja que se suicida en un monasterio rumano, por lo que el Vaticano envía a un sacerdote y una novicia a investigar lo sucedido.

En el sitio, ambos encuentran un secreto perverso que los obliga a enfrentar el mal cara a cara.

Halloween

Su nombre le hace justicia a la celebración. Halloween trata sobre Michael Myers, quien asesinó a su hermana durante la noche de brujas de 1963. Seis años después, se escapa de un hospital psiquiátrico e inicia una serie de homicidios en su pueblo natal, en Haddonfield, Illinois.

En Amazon Prime Video también se pueden ver All Hallows’ Eve (2013) y Halloween II (1981), dos de sus once secuelas.

'Halloween' ya cuenta con 11 películas sobre Michael Myers.

El Conjuro

El Conjuro se estrenó en el 2013. La película trata sobre un matrimonio que se muda a una nueva casa con sus cinco hijas. Días después comienzan a suceder cosas extrañas: su perro es asesinado, sus hijas escuchan voces y múltiples objetos se muevan en la habitación.