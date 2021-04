El dolor no se acabó ahí. Era apenas el inicio, ya que luego el sistema les dio una segunda bofetada. Nadie les creyó. No hubo justicia. Por el contrario, no faltaron los comentarios como “ella se lo buscó” o “ella lo disfrutó”. Y mientras tanto el sol siguió brillando como si nada para todos los demás, excepto para ellas que hasta abandonaron su carrera. Y ahí fue cuando Nina no resistió más. También fue en ese momento cuando nació un meticuloso plan.