Estreno de ‘Deadpool & Wolverine’: Marvel apuesta por una película solo para adultos

El jueves 26 de julio se estrena en los cines la esperada película Deadpool & Wolverine. Dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, esta cinta es la única que el Universo Cinematográfico Marvel (UCM) lanzará este año. La película marca un hito importante en la franquicia por varias razones, incluyendo su clasificación solo para adultos, manteniendo el tono de las entregas anteriores de Deadpool producidas por Fox. Wendy Jacobson, productora del filme, mencionó que Reynolds es como “la estrella polar” del proyecto, asegurando que se mantuviera fiel a la esencia del personaje.

“No sé si va a cambiar la forma en que hacemos películas en el UCM porque creo que esto encaja en nuestro sistema. Se trata más de hacer una película muy auténtica de Deadpool, algo que nunca se había hecho antes en el UCM”, explicó Jacobson en una entrevista con Europa Press.

Las dos películas anteriores de Deadpool, estrenadas por 20th Century Fox en 2016 y 2018, se caracterizaban por su violencia explícita, lenguaje fuerte y la constante ruptura de la cuarta pared por parte del protagonista. Jacobson resaltó a Reynolds como “el autor de ese personaje y la verdadera estrella polar”, indicando que él fue fundamental para mantener la fidelidad al espíritu de Deadpool.

La tercera entrega de la saga presenta un desafío considerable. Wade Wilson, junto a Wolverine, interpretado nuevamente por Hugh Jackman, tiene la tarea de revitalizar las taquillas de Marvel Studios tras el fracaso de The Marvels, el último estreno de la franquicia que resultó ser la menos taquillera.

Solo una película del UCM este año

Después del fracaso en taquilla de The Marvels y ante la saturación de películas y series de superhéroes, el equipo liderado por Kevin Feige decidió moderar el ritmo de estrenos en cines. Así, Deadpool & Wolverine será la única película del UCM que llegará a las salas este año. A pesar de la supuesta “fatiga” en la audiencia, Jacobson asegura no creer en ese término, citando los 11,2 millones de espectadores que vieron el final de la segunda temporada de Loki en Disney+. “Creo que la gente quiere grandes historias con las que puedan conectar y hay un apetito real por la narrativa de superhéroes”, afirmó.

El éxito de esta nueva película es crucial para el futuro de Marvel Studios. Jacobson, quien ha trabajado en Marvel durante cinco años, reconoce la importancia de este momento, aunque prefiere no pensar en lo que está en juego. “Solo he estado en Marvel durante cinco años, que no es nada en comparación con otros productores que están desde el principio, desde Iron Man”, confesó.

Reparto estelar y posibles cameos

Esta película no solo marca el debut de Reynolds y Jackman en el UCM, sino que también traerá de vuelta a otros superhéroes conocidos por los fans, incluidos miembros de los Vengadores y de los X-Men. Aunque algunos personajes ya han sido revelados en los adelantos del filme, hay muchos rumores y filtraciones sobre otros posibles cameos. “No puedo confirmar ni desmentir ningún cameo. Es muy divertido ver cómo Internet se desbocaba con todas las ideas”, comentó Jacobson.

La productora explicó que en Marvel no se usa la palabra “cameo” porque implica un factor sorpresa. “De haber alguna aparición especial, yo diría que solo está allí porque sirve un propósito importante en la historia”, aclaró.

El guion de esta película fue escrito por Shawn Levy, Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick y Zeb Wells. Además de Reynolds y Jackman, el elenco incluye a Emma Corrin, Matthew Macfadyen, Morena Baccarin, Stefan Kapicic, Brianna Hildebrand, Shioli Kutsona, Rob Delaney, Karan Soni, Leslie Uggams, Aaron Stanford, Kelly Hu y Jason Flemyng.

