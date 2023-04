Daniel Craig: el rubio que rompió el molde de James Bond

En los libros de Ian Fleming se ha perfilado a James Bond como un hombre alto de 1.83 m de estatura, cabello oscuro y unos 76 kilos de peso. Rasgos con los que han cumplido casi todos los actores que han interpretado al agente secreto, todos menos uno: Daniel Craig.

El británico fue elegido como Bond en el 2005 en un giro inesperado de los productores que le ofrecieron el papel al rubio actor de 1.78 cm de estatura, el más bajo después de Roger Moore quien mide 1.85 cm.

Con Craig no solo cambió el aspecto físico del popular personaje de acción, sino también su actitud ya que a diferencia de los anteriores se volvió más frío y calculador, incluso es menos galán, algo que el actor buscaba.

"Si cuando hicimos Casino Royale me hubieran presentado un guion frívolo y con muchas bromas, hubiera dicho: 'No, no puedo hacer esta película pues no es lo mío. No sé cómo interpretar ese tipo de cosas', dijo recientemente en una entrevista de Columbia Pictures.

La primera película de Craig fue Casino Royale (2006), le siguió Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) y esta semana se estrena Spectre.

Precisamente Craig ha roto los records más importantes de todas las sagas de James Bond. Con Casino Royale fue nominado a un premio BAFTA, el premio actoral británico más importante y al cual ningún otro actor de Bond ha aspirado. Además Skyfall (2012) se convirtió en la película más taquillera de Bond ya que recolectó $1.100 millones en todo el mundo.

La película Spectre también rompe con los moldes. La actriz italiana Monica Bellucci es la nueva chica Bond, pero a diferencia de las anteriores es la de mayor edad en el papel, ya que cuando grabó la película tenía 50 años. Ella interpreta a Lucia Sciarra, la viuda de un villano asesinado por Bond.

De la saga de Craig, probablemente el antagonista más conocido es el interpretado por el español Javier Bardem en Skyfall (2012). Bardem interpretó a Raoul Silva un exagente de la M16 (Servicio de Inteligencia Británico), quien busca vengarse de aquellos que lo traicionaron.

Por este papel Bardem fue nomidado a un premio BAFTA en la categoría de mejor actor secundario.

Para las cuatro películas de Craig se han utilizado los vehículos Aston Martin. Este año le toca el turno al Aston Martin DB10, un sólido vehículo que perfetamente podría competir con sus antecesores, incluso la empresa inglesa automotriz construyó diez modelos exclusivos para la película. Como dato curioso seis Aston Martin DBS V12 fueron destruidos durante la filmación de Quantum of Solace (2008).

En Skyfall (2012) le tocó el turno a Adele de interpretar la canción de la película, la cual lleva el mismo nombre. Por esa interpretación la cantante ganó un premio Óscar y un Golden Globe.

