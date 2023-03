Así se ve Natalie Dormer, ‘Margaery Tyrell’ en ‘Game of Thrones’, después de una década

Natalie Dormer interpretó en 'Game Of Thrones' a la reina 'Margaery Tyrell', quien tuvo un final muy drástico y repentino. (Tomada de Instagram)

Game Of Thrones es considerada por muchos críticos y por el público en general como una de las mejores series de todos los tiempos. La serie de HBO contó con el protagonismo de Kit Harington, quien pronto comenzará el rodaje de la precuela de Game Of Thrones sobre Jon Snow, pero también lanzó al estrellato a Emilia Clark, Sophie Turner y Natalie Dormer.

Dormer interpretó en Game Of Thrones a la reina “Margaery Tyrell″, quien tuvo un final muy drástico y repentino en la serie; sin embargo también apareció en otras producciones exitosas como Captain America: The First Avenger, donde encarnó a una joven que coqueteaba con el mismísimo Steve Rogers alias Capitán América (interpretado por Chris Evans).

Dormer también apareció en producciones como Los juegos del hambre, En la oscuridad, en la película Rush: pasión y gloria junto a Chris Hemsworth, El bosque siniestro, El misterio de Hanging Rock, entre muchas otras.

En la vida privada, la actriz británica no tiene redes sociales oficiales, pero muchos de sus fanáticos crearon diversas páginas para demostrarle su cariño y admiración. La estrella actualmente tiene 41 años y recientemente se casó con el actor David Oaker, quien saltó a la fama por su papel de “Earl Godwin” de la serie Vikingos: Valhalla. La ceremonia fue íntima y muy discreta, ya que la pareja es muy celosa de su vida privada.

LEA MÁS: ‘Game of Thrones’ continúa: HBO trabaja en una nueva serie sobre Jon Snow

Tras darse el “sí quiero”, los recién casados y sus invitados se trasladaron a un lugar conocido como “Roth Bar & Grill” en Bruton, Reino Unido, donde brindaron por su matrimonio en compañía de su círculo más cercano.

Dormer y Oaker se conocieron en el 2019, mientras ambos trabajaban en la obra West End Venus en Londres. Además, en enero del 2021 se convirtieron en padres de una niña, noticia que sorprendió a los seguidores de ambos, ya que no habían divulgado el embarazo de Dormer.

Fotografía reciente de Natalie Dormer junto a su esposo, el actor David Oaker. (Tomada de Instagram)

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.