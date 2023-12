¿Va al concierto de Roger Waters? Le contamos todo lo necesario para que se prepare (y emocione)

El próximo sábado 2 de diciembre, Costa Rica tendrá el privilegio de recibir por segunda ocasión al histórico Roger Waters, legendario bajista de la banda Pink Floy. El encuentro con el músico será, nuevamente, en el Estadio Nacional.

La expectativa por el espectáculo es grande, pues quienes vieron su concierto del 2018, saben que Waters es un artista de dimensiones culturales.

Aquella velada se convirtió en un hito, recordada por la impecable ejecución musical, un llenazo de más de 46 mil personas y una impresionante puesta en escena con sonido envolvente y páneles visuales de más de 70 metros.

Aunque parecía imposible, lo cierto es que Roger Waters volverá a dar un concierto en Costa Rica. Traerá un equipo técnico y de músicos de primer nivel para repasar tanto sus éxitos en solitario como de Pink Floyd. (Mayela Lopez)

Ahora Waters regresa con This is Not a Drill, su gira de despedida, que despierta una expectación aún mayor entre los fans ticos, que aguardan ansiosos revivir la magia de su música en vivo.

En el marco del espectáculo, le ofrecemos una guía general para emocionarse y prepararse para el esperado concierto.

¿A qué hora puedo llegar al Estadio Nacional?

Las puertas del recinto abrirán a las 4 p. m., mientras que la presentación de Roger Waters iniciará a las 7 p. m.

En el 2018, niños costarricenses acompañaron a Roger Waters en 'Another Brick in The Wall', uno de los temas más esperados en el espectáculo. (MELVIN_MOLINA)

¿Por dónde debo ingresar al estadio?

Quienes tengan boletos para las localidades Zona Waters, Black Box y Golden Box, ingresarán por el acceso norte del estadio. Por su parte, los que hayan adquirido sus entradas para Sombra y Platea/Balcón Este, entrarán por el costado este.

En el caso de quienes tienen tiquetes para Gramilla de pie, Palcos, Sombras/Platea/Balcón oeste, norte y sur, entrarán por el acceso oeste, frente a Teletica. Finalmente, el ingreso a Gradería Sur será por el costado sur del lugar.

Guía gráfica para conocer cuál es su acceso para el concierto de Roger Waters. Foto: Cortesía Move Concerts

¿Aún quedan entradas para el show?

Sí. Se han agotado localidades, pero aún hay espacios disponibles. Las entradas se pueden comprar en www.eticket.cr y tienen un costo de ₡107.300 en Palcos/Platea Especial; ₡77.500 en Platea/Balcón; ₡53.650 en Sombra y ₡35.760 en Gradería Sur.

¿Qué esperar del espectáculo?

Tras el éxito arrollador de su presentación en 2018, las expectativas son altísimas. De hecho, se espera un espectáculo aún más épico en esta segunda visita.

La gira This is Not a Drill, que Waters inició a mediados del 2022, ha mantenido a los seguidores en vilo, debido al hermetismo en torno a los detalles del show. Sin embargo, se ha dejado entrever que la producción ha sido cuidadosamente renovada, incorporando nuevos elementos visuales, colosales pantallas y un equipo de audio de alta factura.

Las sorpresas parecen ser la carta bajo la manga de Roger Waters en cada una de sus presentaciones. Los cambios y mejoras en la puesta en escena han sido tema de conversación entre los seguidores, quienes especulan sobre qué nuevas dimensiones y significados adquirirán las icónicas canciones del repertorio de Waters.

Roger Waters se encuentra en su gira de despedida. Actualmente tiene 80 años de edad. (Jose Diaz)

Entre las reseñas sobre el show, se pueden leer críticas positivas como la que se encuentra en el portal Consequence of Sound, que reza que “son las proyecciones las que hacen que el espectáculo This Is Not A Drill pase de ser bueno a ser genial, permitiendo a los espectadores adentrarse más que nunca en la psique de la principal fuerza compositora de la época dorada de Pink Floyd”.

Por su parte, el portal Twin Cities Pioneer Press, publicó que “fue difícil no quedar impresionado por una actuación impresionante en todos los sentidos, desde el imponente sonido hasta los impactantes efectos visuales, proyectados en una pared de vídeo en forma de cruz suspendida sobre el escenario circular en el centro del estadio”.

¿Qué esperar de su repertorio?

De acuerdo con el sitio setlist.fm, especializado en recopilar repertorios de conciertos internacionales, en sus espectáculos más recientes Waters ha echado mano de los grandes éxitos de su carrera, tanto con Pink Floyd como de su obra en solitario.

Este sería, posiblemente, el orden de las canciones que el británico interprete: Comfortably Numb,The Happiest Days of Our Lives, Another Brick in the Wall, Part 2,Another Brick in the Wall, Part 3,The Powers That Be, The Bravery of Being Out of Range, The Bar, Have a Cigar, Wish You Were Here.

Después continuaría con Shine On You Crazy Diamond (Parts VI-IX), Sheep, In the Flesh, Run Like Hell, Déjà vu, Is This the Life We Really Want?, Money, Us and Them, Any Colour You Like, Brain Damage, Eclipse, Two Suns in the Sunset y Outside the Wall.

Roger Waters, en el 2018, no pudo contener la emoción al ver al público tico. Inclusive soltó unas lágrimas en el escenario. (Mayela Lopez)

Waters traerá una gran banda

En el concierto, Roger Waters estará cantando y tocando la guitarra, el bajo y el piano, pero también contará con otros músicos como Jonathan Wilson y Dave Kilminster en la guitarra, Jon Carin en los teclados y Gus Seyffert en el bajo.

Además, estarán las coristas Shanay Johnson y Amanda Belair, así como Robert Walter en los teclados, Joey Waronker en la batería y Seamus Blake en el saxofón. ¡En fin! Son muchas las razones para emocionarse y desear que el calendario finalmente marque el 2 de diciembre.