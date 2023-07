Jamie Foxx ‘no es el mismo’ luego de estar hospitalizado

Luego de su hospitalización en abril por causas que se desconocen, un informante allegado al actor Jamie Foxx le aseguró a la revista People que el actor “no es el mismo” desde que debió ser internado tras sufrir un episodio de salud en el set del largometraje de Netflix, Back in Action.

Aunque la fuente aclaró que su evolución “es sostenida”, comunicó que se está llevando a cabo a partir de pequeños logros de Foxx, quien padece las secuelas del hecho sobre el que no hubo información, a pedido de la familia.

“Está teniendo el mejor cuidado y trabajando muy duro para recuperarse, pero no es la misma persona de siempre todavía”, informó la fuente, que aclaró que Jamie está siendo acompañado por “un estrecho círculo” en este momento adverso.

El actor Jamie Foxx fue hospitalizado el martes 11 de abril. (Tomada de Instagram)

Mientras que el informante aseguró que el actor no está evolucionando como se esperaba, amigos y colegas salieron a brindar tranquilidad con sus testimonios. El actor John Boyega, quien coprotagonizó con Foxx en el inminente estreno de Netflix, El clon de Tyrone, contó que llamó al actor y que estuvieron hablando.

“Lo llamé por teléfono y finalmente atendió. Está bien, solo queremos darle privacidad, pero al mismo tiempo no vemos la hora de que regrese”, expresó.

“Me ocupé de desearle lo mejor y de trasladarle los mensajes que le habían llegado, así que estaré esperando hasta que salga. Tomate tu tiempo, Jamie, te amamos, hermano”, añadió el actor. En la misma sintonía, Datari Turner, coproductor del filme junto a Foxx, secundó los dichos de Boyega. “Está genial, se los prometo, está muy, muy bien”, declaró Turner, de manera sucinta.

El domingo pasado, la actriz Porscha Coleman, quien trabajó con Foxx en el film ¡Papá, deja de avergonzarme!, le dijo a Entertainment Tonight que habló con “gente muy cercana” al actor que le confirmó que su evolución continúa siendo favorable. “Está descansando”, afirmó. “Está bien. Y va a volver. Confíen y crean”, apuntó.

Asimismo, Coleman remarcó que su colega “siempre ha valorado su privacidad”, y que esa es la razón por la cual no se dio mucha información a la prensa sobre su estado de salud.

“Por si no se han dado cuenta, Jamie Foxx siempre ha mantenido un perfil bajo, incluso cuando se trataba de sus relaciones románticas”, expresó y añadió: “Una vez que me enteré de la noticia, por supuesto que me acerqué a su entorno, pero la forma en la que Foxx está manejando todo esto es la forma en la que él tiene que hacerlo”.

Lenta recuperación

Jamie Foxx fue hospitalizado el pasado martes 11 de abril por problemas de salud, según reveló su hija Corinne Foxx en un comunicado de prensa.

'Day Shift', de Netflix, es una de las últimas producciones en las que trabajó Jamie Foxx. (Parrish Lewis/Netflix/Parrish Lewis/Netflix)

La hija del ganador del Óscar publicó en Instagram la información, que firmó en conjunto con su familia.

“Afortunadamente, debido a una acción rápida y un gran cuidado, ya está en camino a la recuperación. Sabemos lo amado que es y apreciamos sus oraciones. La familia pide privacidad durante este tiempo”, decía la publicación.

Según supo NBC News, la condición de salud de Foxx era “lo suficientemente grave como para que la familia de Jamie, algunos de los cuales no estaban en la ciudad, fueran al hospital”. Hasta ahora se saben pocos detalles de los problemas de salud del actor.

Al momento de la emergencia, Foxx se encontraba en Atlanta grabando la cinta de Netflix Back in Action, junto a Glenn Close y Cameron Díaz.

