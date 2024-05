OpenAI lanza GPT-4o, nuevo modelo de IA generativa de libre acceso

San Francisco. La empresa OpenAI, conocida por ser la creadora del programa ChatGPT, presentó este lunes su último modelo de inteligencia artificial generativa, el GPT-4o, el cual ofrece nuevas capacidades en la producción y comprensión de textos, imágenes y sonidos, y estará disponible de forma gratuita.

En una conferencia de prensa virtual, Mira Murati, directora tecnológica de la start-up con sede en California, Estados Unidos, expresó su entusiasmo por la presentación del GPT-4o a todos los usuarios gratuitos de la plataforma.

Según informa la compañía, el nuevo modelo será integrado en los productos de OpenAI en las próximas semanas.

La presentación de este nuevo avance tecnológico era muy esperada, especialmente en un momento en el que los gigantes de la tecnología están realizando constantes anuncios sobre nuevas herramientas de inteligencia artificial, cada vez más potentes y personalizadas.

LEA MÁS: Ocho periódicos de Estados Unidos demandan a OpenAI y Microsoft por derechos de autor

Durante la presentación, OpenAI demostró un asistente activado por voz, capaz de reproducir de manera impresionante la fluidez de las conversaciones entre humanos. Murati destacó la integración de la transcripción, la inteligencia y la capacidad de hablar en este nuevo modelo.

El asistente de IA de OpenAI puede interpretar las emociones a través de la cámara del teléfono inteligente del usuario, ofreciendo servicios que van desde guiar ejercicios de respiración hasta contar historias o ayudar con problemas matemáticos.

El GPT-4o de OpenAI cuenta con un asistente activado por voz que puede interpretar emociones a través de la cámara del teléfono inteligente del usuario y proporcionar diversos servicios, desde guiar ejercicios de respiración hasta resolver problemas matemáticos. (LIONEL BONAVENTURE/AFP)

Carrera por la IA

La presentación del GPT-4o precede a un evento esperado de Google sobre su motor de búsqueda Gemini, su propia herramienta de IA que compite con ChatGPT, reflejando así la intensa competencia en el campo de la inteligencia artificial.

Esta competencia llevó a Microsoft, el principal inversor de OpenAI, a convertirse en la empresa más valiosa del mundo en términos de capitalización bursátil, superando a Apple.

OpenAI y Microsoft compiten con Google por el liderazgo en este sector, aunque otras empresas como Meta, matriz de Facebook, y Anthropic, con inversión de Amazon, también están emergiendo como competidores importantes.

LEA MÁS: OpenAI anuncia su nueva IA que crea videos tipo cine a partir de texto

Todas estas empresas están enfrentando el desafío de cubrir los costos considerables asociados con el desarrollo de la IA generativa, que en gran parte beneficia a la empresa estadounidense de semiconductores NVIDIA.

Las versiones gratuitas de estos programas ofrecen menos funciones en comparación con las versiones de pago, lo que plantea dudas sobre la disposición del público en general para pagar por el acceso a estas tecnologías.

Además, los creadores de estos programas están enfrentando presiones crecientes por parte de autores y creadores que exigen compensaciones por el uso de sus contenidos para entrenar los modelos informáticos, lo que podría aumentar los costos aún más.

OpenAI ha establecido acuerdos de contenido con medios como Associated Press, el Financial Times y Axel Springer, pero también se encuentra en medio de litigios legales, incluida una demanda del diario New York Times, así como demandas de artistas, músicos y autores en Estados Unidos.