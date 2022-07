Policía penitenciario introduce marihuana en cárcel y la lleva hasta pulpería

Un policía penitenciario introdujo al Centro de Atención Institucional (CAI) San José, conocido como cárcel de San Sebastián, marihuana empacada al vacío, la cual adhirió a su cuerpo para evitar ser detectado.

El Ministerio de Justicia y Paz detalló que vieron al oficial llevar un paquete a la pulpería del centro, por lo que hicieron una revisión y debajo de la refrigeradora encontraron 600 gramos de droga. Ante la situación, se coordinó con la Fiscalía, la cual quedó a cargo de la situación para definir la situación jurídica del uniformado, de apellido Casanova.

La Nación supo que el sospechoso transportaba la marihuana en dos envoltorios planos y que posterior a su aprehensión, se hicieron los registros correspondientes en busca de evidencias importantes para el caso.

El policía penitenciario fue remitido a la Fiscalía. (Jorge Navarro)

Paralelamente, en el CAI Carlos Luis Fallas, en Pococí (Limón), las autoridades decomisaron en un operativo cinco celulares, un router o enrutador para telecomunicaciones y 12 armas blancas.

Desde el 25 de mayo anterior, la Policía Penitenciaria y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan operativos en las cárceles para incautar todos aquellos artículos que son ilegales en los centros carcelarios. Eso les ha permitido decomisar, entre otras cosas, drogas, celulares y armas punzocortantes, así como detener a funcionarios involucrados con la introducción de estupefacientes y otros objetos no permitidos.

En entrevista con este medio, el ministro de Justicia, Gerald Campos Valverde, reveló que ha recibido amenazas debido a los operativos que se realizan en cárceles, por lo cual ahora está dentro del Programa de Atención a Víctimas y Testigos. Sin embargo, dijo que esta no era la primera vez que pasaba por una situación de ese tipo.

“En 30 años no es la primera vez. Entonces, a mí eso no me preocupa. Las amenazas son por los operativos en las cárceles, esa denuncia la tiene el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pero la protección mía es Dios”, aseguró a finales de junio.

