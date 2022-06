Ministro Gerald Campos recibe amenazas por operativos en cárceles

El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, reveló que ha recibido amenazas debido a los operativos que se realizan en cárceles desde el pasado 25 de mayo, por lo cual ahora está dentro del Programa de Atención a Víctimas y Testigos.

La afirmación la realizó el jerarca en una entrevista con La Nación, en la que manifestó que esta no es la primera ocasión que afronta una situación de este tipo en su carrera profesional.

“En 30 años no es la primera vez. Entonces, a mí eso no me preocupa. Las amenazas son por los operativos en las cárceles, esa denuncia la tiene el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pero la protección mía es Dios”, aseguró.

Agregó que esto no cambiará su posición, por lo que los registros en las prisiones seguirán por tiempo indefinido, ya que es la única forma de combatir la delincuencia que persiste cuando las personas son encarceladas. “A mí me pone contento, porque eso quiere decir que, con un trabajo coordinado, podemos enfrentar, con los recursos existentes, a estos grupos que están trabajando en las cárceles”.

El titular de Justicia reconoció que ahora está más expuesto al ojo público, ya que a pesar de los cargos que ha tenido dentro de la Policía Judicial, él ha procurado tener un perfil bajo por un tema estratégico. “Conservé mi privacidad por mucho tiempo y podía ir a todo lugar”, finalizó.

Entre el 25 de mayo y el 23 de junio, las diligencias que realizan oficiales penitenciarios, junto con agentes judiciales, han permitido decomisar 188 celulares, 73 cargadores, 88 manos libres, 160 tarjetas SIM, 106 cables USB, 13 tarjetas de memoria, siete terminales USB, 36 adaptadores, una calculadora, cinco routers, 16 llaves mayas, 18 seguetas y 1.095 armas punzocortantes.

También, se han confiscado ¢1,9 millones, 100 pipas para el consumo de droga, así como marihuana, cocaína, crack, drogas sintéticas, mezclas de varios estupefacientes y chicha.

Gerald Campos Valverde, ministro de Justicia y Paz, aseguró que ante las amenazas su principal protección es Dios. (Rafael Pacheco Granados)

Entre las tarjetas SIM, Campos detalló que hay de todo tipo y procedencia, ya que “ahora la telefonía es abierta”.

“Usted trae un chip de Panamá, lo pone en su teléfono y funciona con línea panameña”.

Asimismo, contó que, en forma paralela a las diligencias en los centros penitenciarios, en las próximas semanas trabajarán con médicos de centros penales y del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) para abordar el tema de la abstinencia de los privados de libertad.

“La señora vicepresidenta (Mary Munive Angermüller), quien es doctora, me consultó que cómo estaba haciendo para atacar el síndrome de la abstinencia y ahora vamos a trabajar para ver eso, porque también debo tenerlo en cuenta”, relató.

Colaboraron los periodistas Vanessa Loaiza, Hugo Solano y Paula Córdoba.