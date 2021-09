OIJ pide a cuerpos policiales disminuir detenciones pues en celdas no cabe un reo más

“La saturación que tenemos actualmente en celdas judiciales nos ha motivado a conversar con el Ministerio de Seguridad para analizar, de manera interna, la posibilidad de dosificar o disminuir la actividad policial operativa; es decir, de hacer menos allanamientos, menos detenciones, menos operativos y menos presencia policial. Esto es así porque cuando cualquier policía detiene una persona por cometer un delito, viene a dar a las celdas nuestras y ya no podemos recibir más”.

De esa manera, Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), indicó que la realidad de las celdas judiciales es caótica puesto que no cabe ni un reo más. Actualmente, hay 380 reclusos en esos espacios, de los cuales 311 están pendientes de ingreso a una cárcel; es decir no deberían estar ahí, pero el Ministerio de Justicia se niega a recibirlos alegando falta de espacios en el sistema penitenciario. El resto (69) aún no tienen su situación jurídica resuelta. Estas cifras, insistió Espinoza, solo les permite recibir presos de casos excepcionalísimos.

Pero, indicó el director, la solicitud de disminuir esa actividad policial no va solo dirigida a la Fuerza Pública, sino que también abarca a los distintos cuerpos policiales, como Policía de Migración, la Policía de Control de Drogas, la Policía de Control Fiscal, entre otras. “El OIJ carece de posibilidades razonables, dignas y jurídicas viables para recibir personas. (...) Por eso, como no se tiene en dónde dejar a los detenidos mientras se resuelve la situación jurídica, es que nos obliga a las diferentes policías a no aplicar la ley o a no hacer las detenciones”.

Espinoza reconoció que esto es “gravísimo, desastrozo y crítico, pero es lo que debemos hacer ante el hacinamiento”. Él tiene claro que repercusión que se tendrá en la seguridad del país será “gravísima”, ya que las Policías “no podrán actuar, no podrán ejecutar ni podrán aplicar la ley”. Por ello, instó al Ministerio de Justicia a solucionar la situación lo más pronto posible, ya que, de no hacerlo, “el sistema policial colapsará y la seguridad del país decaerá”.

Aseguró, por su parte, que el OIJ tiene las manos amarradas, ya que la competencia de decidir qué hacer con estos reclusos es exclusiva de Justicia. Pero, agregó, lo que sí han hecho es advertir, desde hace más de un año, de la gravedad del asunto, sin tener buenos resultados. “Quiero comentarlo con la población porque es algo que escapa de nuestras manos, que va más allá de nuestras posibilidades. Es un tema recurrente y respecto del cual no se ha podido encontrar una solución”, lamentó Espinoza.