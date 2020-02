“Karolay no me comentaba a mí eso. Ella no me expresaba a mí cuando tenía novio. Si tenía algún admirador o mensajeaba con alguien, eran mis hijos que me decían ‘Karolay tiene novio mami, porque solo pasa pegada en el teléfono’ y así. Ella no me decía eso a mí porque sabía que si era alguien que yo no estuviera de acuerdo yo le iba a decir. Sí me llamaba mucho la atención que, aunque ella estuviera con uno, siempre estaba con el celular".