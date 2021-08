Murió Gerardo Cruz, el joven que denunció acoso callejero

Gerardo Cruz muestra avances en su salud. | TOMADA DE FACEBOOK

San José

La madre del Gerardo Cruz, Ana Patricia Barquero, confirmó a La Nación que el joven falleció a las 6:18 p. m. de este jueves en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Calderón Guardia por un infarto.

Barquero dijo que se encuentran muy consternados y muy dolidos tras recibir la noticia de la muerte del joven. La familia de Gerardo Cruz se enteró cuando llegaban a la visita nocturna al centro médico.

LEA: OIJ descarta que homicidio de Gerardo Cruz sea una represalia por publicación de video

Paola Vargas, amiga de la familia, dijo que es lamentable la muerte de Gerardo porque fue un hombre que tuvo el valor de defender a las mujeres.

"Yo el día que me di cuenta que él estaba aquí me involucré para darle apoyo", dijo Vargas, quien indicó que sintió la necesidad de orar por él.

El miércoles 7 de octubre el joven panadero salía de su trabajo hacia un medio de comunicación poco después de las 7 p. m. cuando fue apuñalado. La agresión surgió dos días después de que Cruz denunciara en redes sociales el acoso contra una mujer que caminaba en San José.

LEA: Gerardo Cruz recibió la visita de su hija de 4 años en el hospital Calderón Guardia

El 28 de octubre Cruz abrió los ojos tras 21 días de estar en recuperación en el Hospital Calderón Guardia, en ese momento los médicos le hicieron varios exámenes para conocer con certeza el estado de salud del joven.

Cruz se comunicaba con los médicos y con sus familiares con pestañeos, ya que no podía hablar debido al daño cerebral que le dejaron las puñaladas que recibió.

Las autoridades todavía no han detenido a ninguna persona por el ataque que recibió Gerardo Cruz en Colonia Kennedy, San Sebastián, el pasado 7 de octubre. En el incidente el joven fue víctima de dos puñaladas.

Kathia Cordero, tía política de Gerardo Cruz, informó la noche de este jueves en las afueras del Hospital Calderón Guardia que la madre de Gerardo, Ana Patricia Barquero, estaba con él al momento en que el joven perdió la vida. También estaba con él la hermana, Milena Rodríguez, y otra tía.

Afirmó que desde el 7 de octubre, en que fue internado, la evolución médica fue lenta y el joven, que fue operado cuatro veces, solo abrió los ojos semanas después de su internamiento y de ahí vino en retroceso.

La familia guardaba cierta esperanza de que sobreviviera, pero sabían que era difícil. Esta noche le dio un paro y no lo soportó.

El papá de Gerardo también llegó al centro médico.

"No podíamos dar información a la prensa por seguridad de él, pero ya descansó", afirmó Kathia Cordero, tía política del fallecido.

Explicó que luego de una operación a Cruz le dio un infarto y eso le generó un coágulo que impidió la llegada de suficiente oxígeno al cerebro, por lo que la situación se complicó. Esa lesión no le permitió superarse.

Este jueves, le colocaron un respirador artificial, ante las dificultades que afrontaba.

"El vivió con nosotros y lo amábamos mucho. Después de que hizo eso pues mucho más, estamos muy orgullosos de él", dijo Cordero.

Johanny Barquero Jiménez, tío de Gerardo, indicó que por motivos de trabajo llegó al hospital después del deceso, lo mismo que Karol Zúñiga, novia de Gerardo, quién tiene unos seis meses de embarazo.

El tío agradeció a todas las personas que llegaron al centro médico a solidarizarse con la familia, a quienes organizaron y participaron de las caminatas y a todos los que se preocuparon por la salud del joven.

Añadió que la muerte de Cruz es un duro golpe para Costa Rica y que lo que está en los cartelones, las velas, flores y demás oraciones que están en una especie de altar y en la pared del Hospital Calderón Guardia serán recordados por la familia para toda la vida.

Insistió en que la lucha de Cruz fue muy loable porque a la mujer hay que respetarla. "Todos nacimos de una mujer", acotó.

Leve alegría. Tras permanecer durante 21 días internado en el centro médico, el 28 de octubre, Cruz abrió los ojos, e incluso, hizo pequeños movimientos con los dedos y los pies. En ese momento los especialistas le efectuaron diversos análisis para ver su avance.

La tía política explicó que, pese a que logró abrir los ojos, el daño cerebral “estancó” su condición. Ya había sido sometido a cuatro operaciones, luego de que fue herido dos veces con un punzón en el tórax y el abdomen.

Sobre el estado de salud de Karol Zúñiga, novia de Gerardo y quien está embarazada, la familiar dijo que ella está bien y que no ha faltado a ninguna de las citas.

“Le han hecho ultrasonidos y la bebé Kéndali luce muy bien. Creo que ya tiene unos seis meses de gestación”, expresó anoche.

Piden justicia. El tío de Cruz fue enfático en que ahora el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) debe dar con los responsables de las personas que atacaron a su sobrino.

"La verdad esto no puede quedar así; él no hizo un daño, sino que filmó a este señor detrás de una muchacha. Siempre he dicho que a las mujeres hay que respetarlas, ya que todos nacimos de una mujer. Ahora solo nos queda enterrarlo", afirmó Barquero.

Alistan sepelio. Barquero confirmó anoche que la Funeraria del Recuerdo les facilitará todo lo relacionado con el entierro, el cual se llevará hoy, a una hora por definir, en un camposanto situado en barrio La Carpintera de San Diego de La Unión. Horas antes será velado en la capilla de la iglesia Don Bosco.